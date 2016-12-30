歐巴馬奪「美最受景仰男性」 川普屈居第二
2016-12-30
〔編譯張沛元／綜合報導〕在沉寂近一週後，美國總統當選人川普二十八日火力全開，透過「推特」對即將卸任的歐巴馬總統開砲，痛批歐巴馬阻撓政權移交，但稍後又表示已和歐巴馬通過電話，政權移交沒問題。在此同時，同日公布的一項調查顯示，二○一六年最受美國人景仰的男性是歐巴馬，第二名才是川普。
批歐巴馬阻撓政權移交 川普稍後改口
川普怒嗆歐巴馬的導火線，可能是歐巴馬二十六日的一段訪談內容。歐巴馬認為二○一六年總統大選結果並非打臉他的政策或領導…「我有信心，若我能再度競選，我認為我能獲得絕大多數美國人相挺。」
川普隨即推文反嗆歐巴馬「想都別想」，因為工作機會流失、伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」作亂與歐版健保等問題，歐巴馬就算能參選也無法贏他。
川普二十七日繼續推文開嗆，虧歐巴馬大選時在搖擺州幫民希拉蕊助選，結果希拉蕊還是輸掉這些州，暗示歐巴馬沒人氣。到了二十八日，川普又推文說，他「竭盡所能不理會歐巴馬的過激言論與路障。（我）原以為政權移交會很平順。才不！」
不過，川普稍後在佛羅里達州的高爾夫球場與度假中心外被媒體問到政權移交是否平順時表示，他覺得很順利，還說他當天和歐巴馬通過電話，「聊得不錯」。
最受景仰女性 希拉蕊第21度拿下
蓋洛普公司二十八日公布的民調數據顯示，今年最受美國人景仰的男性是歐巴馬（二十二％），川普屈居第二（十五％），排名三與四的是天主教教宗方濟各（四％），以及曾爭取代表民主黨問鼎白宮的參議員桑德斯（二％）。女性方面，痛失總統寶座的希拉蕊是最受美國人景仰的女性，支持率十二％，為希拉蕊第二十一次在該調查中拿下最受景仰女性。第二名是現任第一夫人蜜雪兒．歐巴馬，支持率八％，德國總理梅克爾與脫口秀主持人歐普拉則以三％並列第三。
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