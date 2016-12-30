敘國政府、反抗軍 同意停火
〔編譯茅毅／綜合報導〕敘利亞政府軍廿九日表示，基於一項由俄羅斯與土耳其居間安排的停火協議，將自午夜十二點起中止一切軍事行動；敘國反阿塞德政府團體組成的「全國聯盟（National Coalition）」也宣布支持這項停火協議。這將是九月中旬以來，第一項效力及於敘國全境的停火協議，預定一個月內在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）展開和平談判。
俄土居間安排
稍早，俄國總統普廷已先一步宣布該協議，指敘國政府與「主要武裝反抗勢力」均已簽署協議，將就尋求內戰的政治途徑展開新回合的談判。他在外交部長拉夫羅夫和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同下表示，敘國政府與反抗勢力共簽署三份文件，包括停火協議、確保停火協議有效的控制機制清單，以及雙方願開始談判循政治途徑讓內戰落幕的意向聲明。
普廷表示，莫斯科將減少駐敘俄軍，但仍將支持敘國合法政府打擊恐怖主義。土國外交部廿九日也發表類似聲明，同時強調該協議將排除被聯合國安理會視為恐怖份子的團體。這也是第一件由安卡拉居中調停的停火協議。
敘國政府軍在電視聲明中說，該協議並不適用針對伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」和曾被稱為「努斯拉陣線（Al-Nusra Front）」的前「開打」組織分支；鬆散的反抗軍聯盟「自由敘利亞軍（Free Syrian Army）」發言人柴德（Osama Abu Zaid）則說，協議範圍未涵蓋ＩＳ或庫德族「人民保衛軍（ＹＰＧ）」。
全國聯盟係位於土國境內的政治實體，發言人拉瑪丹（Ahmed Ramadan）說，「對該協議表達支持，同時呼籲各方予以遵守。」儘管反抗軍陣營並未立即加以證實，但他表示，包括勢力較大的「黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al-Sham）」和「伊斯蘭軍（Army of Islam）」派系等主要的反抗軍團體，皆已簽署該協議。
不過，廿九日仍有反抗軍勢力範圍遭到攻擊的消息傳出。「敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）」表示，鄰近敘國首都大馬士革的反抗軍佔領區遭到空襲及砲擊，造成至少十五名平民喪生，包括六名兒童。該組織說，仍無法判定究竟是政府軍或俄國對東古塔（Ghouta）地區發動攻擊 。
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