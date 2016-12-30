凱瑞籲停止屯墾 以總理:不想聽你說教

2016-12-30

凱瑞︰屯墾威脅以色列民主

〔編譯魏國金／綜合報導〕在聯合國安全理事會通過譴責以色列在巴勒斯坦領土設置屯墾區的第二三三四號決議案後，以國總理納坦雅胡指控美國在背後操弄，以美關係盪至谷底。美國國務卿凱瑞二十八日痛批，納坦雅胡當局是「以色列史上最右派」政府，其屯墾政策讓以色列對巴勒斯坦人土地的佔領「成為永久」，導致以巴和平進程岌岌可危，並威脅以色列作為民主國家的未來。納坦雅胡隨後嚴詞回擊：「以色列不需要聽外國領袖有關和平重要性的說教。」

納坦雅胡︰期待和川普合作

納坦雅胡指控，凱瑞在七十分鐘的告別演說中，「過分著墨屯墾議題，幾乎沒有涉及衝突的根源：巴人反對任何界線內的猶太國家。」他還說，期待與美國準總統川普合作。

在凱瑞於華府對外交人士發表這場演說前，即將在明年一月就職的川普譴責歐巴馬政府，在安理會未動用否決權，阻止通過要求以色列停止屯墾行為的決議案。他發表一連串推文，「我們不能繼續讓以色列被如此鄙視、不尊重的對待」，「要堅強，以色列，一月二十日很快就要來了！」

凱瑞的演說與納坦雅胡的回應，是美國總統歐巴馬任內美以兩國因屯墾及去年簽署的伊朗核協議立場相左，導致關係不睦的最終章，而本月二十三日通過的第二三三四號決議更使雙方關係降至冰點，該決議案等於確認以色列超越一九六七年的界線，在約旦河西岸與東耶路撒冷的屯墾屬非法行為。

凱瑞說：「儘管多年來我們竭盡心力，『兩國方案』現在岌岌可危，而當我們看到和平的希望流逝時，平心而論，我們不能什麼都不做、什麼都不說。」凱瑞表示，不管公開或私下，美國無數次要求以色列停止屯墾行為，「我們不能護衛屯墾行動最極端的成份，因為它試圖摧毀兩國方案，而我們對於巴人煽動仇恨與暴力的行動視而不見，幫助任一方建立單一國家並不符合美國利益。」

凱瑞說：「不是聯合國的決議文孤立以色列，而是其永久的屯墾建設政策使和平有成為不可能之虞。如今，在約旦河與地中海之間生活的猶太人與巴人人數相當，他們可以選擇一起生活在一個國家之下，或區分兩個國家，但這裡有一個根本的現實面：若選擇一個國家，以色列或者是猶太國家，或者是民主國家，兩者無法兼得，而且不可能有真正的和平。」

歐巴馬主張的兩國方案，是以一九六七年以色列尚未佔領西岸、東耶路撒冷與加薩前的界線為基礎，作為以巴兩造的國界，雙方將同意換地。但納坦雅胡堅稱，六七年的界線站不住腳，絕不會歸還屯墾區。