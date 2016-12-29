| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

防假新聞影響大選 捷克設專責機構

2016-12-29

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕網路假新聞對塑造公意的影響力，已在此次美國大選獲得印證。為此，中歐國家捷克將從明年一月起成立反假新聞的專責政府機構「反恐怖主義與混合威脅中心」（Centre Against Terrorism and Hybrid Threats），鎖定可能干預明年十月大選的假新聞。當局認為，俄羅斯掌握約四十個捷克語網站，而這些捷語網站傳遞激進訊息，尤其是針對移民。

反恐怖主義與混合威脅中心將歸屬內政部，配屬二十名全職人員，明年元旦開始運作。該中心人員將負責覈實新聞真確，透過社群媒體「推特」專設帳號，準確傳達捷克政府訊息，訓練政府官員防堵外國遊說力量與政治勒索，以明年都將舉行大選的法國和德國為標竿，讓捷克選舉保持公正、公平。

捷克歐盟事務首長普魯扎（Tomáš Prouza）表示，俄國對捷克的宣傳戰「旨在植入對民主制度、歐盟和北約的疑慮，打擊人們參與民主的信心」。普魯扎認為，來年選舉「絕對是網路假新聞宣傳戰的目標」。

這四十個捷語網站據信獲得克里姆林宮背後撐腰，傳遞激進觀點、陰謀論和不準確報導。在去年有百萬難民湧入歐陸的危機中，捷克一般而言並未受到影響，因為境內穆斯林人口比率非常低。然而，捷克境內反穆斯林行動由網路號召的比例特別明顯。位於首都布拉格的智庫「歐陸價值」副主任揚達（Jakub Janda）指出，媒體是否親俄羅斯，基本上無法判斷，而捷克記者難免受到前蘇聯遺緒影響。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：防假新聞影響大選 捷克設專責機構


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.