誤傳曼谷爆炸 臉書「報平安」擺烏龍

2016-12-29

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕社群媒體「臉書」（Facebook）提供的「平安通報站」（Safety Check）功能再次擺烏龍！泰國首都曼谷二十七日被通報發生「大爆炸」，聲稱「許多消息來源」證實曼谷發生爆炸，但其實只是抗議人士朝總理府方向投擲爆竹。泰國民眾對臉書誤判影響曼谷形象大為不滿，認為影響新年旅遊人氣。

二十七日平安通報站被誤導的同時，臉書頁面還出現指往二○一五年八月曼谷「愛樂威四面佛」爆炸事件，新聞影像也是過時的網路存檔訊息。不少旅泰的台灣鄉親二十七日晚間接獲海外親友詢問「曼谷爆炸」一事，讓許多身在曼谷的人莫名其妙，泰國警方也為此進行了解。

許多曼谷居民標示自己平安後，這項警報約一小時後於晚間十時解除，讓網友鬆了一口氣，但也不滿臉書發出烏龍警報。泰國使用者帕拉席（Prasit Silhanisong）說，臉書發佈假消息，重創泰國形象；他要求臉書道歉，因為「快要過年了，觀光客現在可能不來了。」

臉書平安通報站於一四年十月上線，原僅限於天然災害，但在法國巴黎去年十一月發生恐怖攻擊後，臉書也將恐攻事件納入通報項目，它會發訊息告知鄰近災害區域的用戶，並請求點擊「我平安無事」按鈕，讓至親好友立即收到通知。今年十一月美國總統大選後，臉書表示不再管理平安通報站，改以關鍵字判斷是否出現天災或人為攻擊，但臉書並未公開負責管理運算機制的「第三方消息來源」。

自地產大亨川普爆冷當選美國總統後，臉書流竄假新聞影響公眾輿論的現象愈發受到重視。本月中旬，臉書執行長札克伯格才宣佈加入第三方查證，由闢謠網站Snopes、美國廣播公司（ABC）、美聯社等五家第三方合作機構負責鑑定新聞真偽。

臉書發言人則辯稱，泰國平安通報站功能是在發生爆炸後啟動，「有可信任的第三方」證實爆炸事件，強調平安通報站並未因為此事而失去信用，二十七日當天曼谷發生的事件雖小，卻並非假新聞。