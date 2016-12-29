羅馬尼亞總統駁回 穆斯林女總理吹了

2016-12-29

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）駁回本月勝選、代表國內四十五％多數民意的最大黨「社會民主黨」（Social Democrat）所提的總理人選，地區發展部部長、穆斯林女性、五十二歲的夏赫德（Sevil Shhaideh），要求另提新人選，據信伊爾哈尼斯是因夏赫德夫婿為敘利亞籍的背景而駁回此議，社民黨黨魁德拉涅亞（Liviu Dragnea）強烈反彈，認為總統此舉無異於刻意引起政治危機，決不從總統意見，且威脅提起彈劾。

社會民主黨本月十一日贏得大選，黨魁德拉涅亞（Liviu Dragnea）因政治官司無法出任總理，故推舉同黨的地區發展部部長夏赫德出馬，夏赫德進入內閣僅六個月，英國廣播公司（BBC）報導，政界懷疑德拉涅亞是藉夏赫德的淺資歷實質控制政府，德拉涅亞已經表示「我們不想感情用事，不過，總統看來想被停職。」

法新社報導，羅馬尼亞最大大學Babeș-Bolyai大學政治學教授米斯可烏（Sergiu Miscoiu）分析，夏赫德是德拉涅亞忠實夥伴，一旦夏赫德獲同意，德拉涅亞實質上控制政府，德拉涅亞本人也表示身扛政治責任。羅國國內穆斯林比率僅僅零點三％，夏赫德的穆斯林信仰並非被駁回的主因，主因應是夏赫德夫婿一一年與夏赫德結婚、當年才從敘利亞移民羅國，並且政治立場支持敘國政府阿塞德、黎巴嫩什葉派政黨真主黨（Hezbollah）。

根據羅馬尼亞憲法，社會民主黨有一次機會另提人選，否則就必須再次選舉。

夏赫德出身經濟學，進入上屆社會民主黨政府擔任地區發展部僅半年，從政資歷較黨內其他合格人選遠為資淺，獲得提名亦是羅馬尼亞輿論的意外。社會民主黨獲票四十五％，加上盟友「歐洲自由暨民主聯盟黨團」（ALDE）的六％，握有國會四六五席中二五〇席的過半席次優勢，有能力對總統發動彈劾。