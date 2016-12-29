三星合併案涉弊 韓國民年金總監被捕

2016-12-29

南韓特別檢察組二十八日突襲逮捕全球第三大養老基金、國營「國民年金公團基金」（ＮＰＳ）總監文亨杓（Moon Hyung-pyo），罪名是他去年擔任保健福祉部部長期間涉嫌對福祉部轄下的國家退休基金施壓，迫其支持三星集團兩家子公司市值八十億美元（約兩千五百八十四億台幣）合併案。檢方正調查朴槿惠總統「閨密門」醜聞主角崔順實是否利用特權促成三星子公司合併案、雙方是否有賄賂事實，以及文亨杓是否施壓。國民年金公團基金管理的資產達五百四十五兆韓元，是三星集團子公司第一毛織與三星物產公司的大股東，去年兩家公司合併時，不少股東和外資強烈反對，但該案最後仍在該基金支持下過關。圖為文亨杓二十七日前往特別檢察官辦公室接受偵訊。（圖：路透，文：編譯陳正健）