遼寧艦航繞台灣 美︰若在公海沒問題

2016-12-29

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿七日報導〕針對中國「遼寧號」航空母艦編隊日前貼近台灣東南海域航行，美國國務院副發言人唐納今天在例行記者會上表示，倘若遼寧號是在公海航行，就擁有航行自由，這個標準適用於包括中國在內的所有國家。

消息人士表示，台北駐美代表處接到訓令，就中國軍機與航艦貼近台海向歐巴馬政府反映，得到的答覆也是美國雖密切監控，但中國在公海上有航行與飛行自由。

了解內情的人士分析，美國正處於新、舊政府交接之際，北京正透過軍事威懾測試美方，並向蔡英文政府施壓。由於美軍在交接空窗期無積極作為，川普政府團隊就位還有段時間，台海兩岸發生意外的風險正在升高，而且北京將藉此改變台海現狀，台海情勢其實很嚴峻。

唐納答覆記者時，也反映了歐巴馬政府淡定處理的態度。唐納說，美國有注意到遼寧號在西太平洋航行的報導，但對此沒有特別評論。美方承認，只要遵照國際法，所有國家都有海域與空域的使用自由，應受保障。

記者追問，中方執行的任務鄰近日本與台灣，美方是否認為這是執行航行自由的適當時機？唐納則回答，如同美國海軍也常在相同海域執行任務，若中方是在公海上，就有權航行。