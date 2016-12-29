| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶焦慮躁動 罪魁禍首竟是過敏！ 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 國際

遼寧艦航繞台灣 美︰若在公海沒問題

2016-12-29

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿七日報導〕針對中國「遼寧號」航空母艦編隊日前貼近台灣東南海域航行，美國國務院副發言人唐納今天在例行記者會上表示，倘若遼寧號是在公海航行，就擁有航行自由，這個標準適用於包括中國在內的所有國家。

消息人士表示，台北駐美代表處接到訓令，就中國軍機與航艦貼近台海向歐巴馬政府反映，得到的答覆也是美國雖密切監控，但中國在公海上有航行與飛行自由。

了解內情的人士分析，美國正處於新、舊政府交接之際，北京正透過軍事威懾測試美方，並向蔡英文政府施壓。由於美軍在交接空窗期無積極作為，川普政府團隊就位還有段時間，台海兩岸發生意外的風險正在升高，而且北京將藉此改變台海現狀，台海情勢其實很嚴峻。

唐納答覆記者時，也反映了歐巴馬政府淡定處理的態度。唐納說，美國有注意到遼寧號在西太平洋航行的報導，但對此沒有特別評論。美方承認，只要遵照國際法，所有國家都有海域與空域的使用自由，應受保障。

記者追問，中方執行的任務鄰近日本與台灣，美方是否認為這是執行航行自由的適當時機？唐納則回答，如同美國海軍也常在相同海域執行任務，若中方是在公海上，就有權航行。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 遼寧艦
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：遼寧艦航繞台灣 美︰若在公海沒問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.