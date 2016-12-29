竊美商業機密 中國三駭客賺破億

2016-12-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國紐約聯邦檢察官二十七日表示，三名中國駭客成功入侵紐約兩家律師事務所的網路和伺服器，從中竊得機密文件進行內線交易，犯案期間為二○一四年四月至二○一五年底，牟取的不法所得超過四百萬美元（約一．三億台幣），檢方已予起訴。

美檢起訴 兩人在逃

根據曼哈頓聯邦法院起訴書，三名被告分別為中國長沙男子鄭波（Bo Zheng，譯音）、澳門男子康逸（Iat Hong，譯音）及洪千（Chin Hung，音譯）。三人被控同謀、內線交易、電信詐欺和入侵電腦等罪行，康逸已於二十五日在香港被捕，現正等候引渡，其他兩人仍然在逃。目前未知三人是否聘請律師。

檢方指出，三名駭客至少入侵紐約七家頂級併購業務律師事務所，其中有兩家得手，竊走併購合夥人電子郵件等交易資料。三人在交易併購消息發佈後，出售至少五家公司的股票，從中獲取非法利潤。

另外，檢方也表示，三名男子於二○一四年四月起開始犯案，但未透露是哪兩家律師事務及哪五家公司受害。不過，檢方新聞稿中提及英特爾（Intel Corp）和必能寶公司（Pitney Bowes Inc）牽涉其中。

《華爾街日報》三月間曾報導，檢方正調查紐約柯史莫法律事務所和威嘉國際律師事務所的遇駭事件。據信這兩家事務所可能是本案受害者，但其發言人都不予置評。

根據美國證券交易委員會（ＳＥＣ）向三人提出的民事訴訟，他們曾在券商紀錄中自稱任職於資訊技術公司。二○一四年三月，鄭波曾以電郵寄給康逸一份介紹，講述如何佈局內線交易牟利。

曼哈頓聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）指出，對全世界的法律事務所而言，這起網路安全犯罪起了警示作用。這些公司會成為駭客的攻擊目標，是因為它們擁有極具價值的資訊。