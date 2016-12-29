中國暗助沖繩獨立 密謀分裂日本

2016-12-29

日本公安調查廳年度報告

〔編譯陳正健／綜合報導〕據美國《彭博社》（Bloomberg）等媒體報導，日本公安調查廳年度報告顯示，中國在強調「一個中國」原則、打壓國內分離主義的同時，也暗助日本沖繩縣的獨立運動，試圖分裂日本。對此，中國外交部尚未回應。

報告指出，中國的大學和智庫企圖深化與沖繩獨立組織的關係，希望藉此影響日本輿論，引導至對中國有利的方向，進而分裂日本。然而，該報告並未闡述細節。日本正加強沖繩部分離島的防衛，以因應與中國海軍和海警部隊的緊張關係。

人民日報 曾提沖繩主權未定論

另外，公安調查廳也提到，中共黨媒《環球時報》八月十二日發表的評論指稱，中國應使用古名「琉球」稱呼沖繩，因為其地位未定，稱其「沖繩」形同承認日本對它的主權。

中共機關報《人民日報》早在二○一三年便提出「沖繩主權未定論」，中國人民解放軍少將羅援更宣稱，沖繩曾是中國的藩屬國，並非日本的一部分。中國歷史學家也主張，日本一八七九年對沖繩的併吞是無效的「侵略」。

美國右派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）指出，該份報告雖未明確提及中國以何種方式與沖繩獨立團體深化關係，但已警告日本政府應予注意。這些沖繩獨派組織並非真要尋求獨立，而是希望美軍撤離。

近年來，沖繩與日本本土衝突加劇，主因是當地一百四十萬居民中有許多人憎恨美軍駐紮。儘管如此，沖繩獨立運動迄今仍未成氣候。據《琉球新報》二○一五年五月所做的民調，沖繩人有三分之二支持維持現狀，另有二十一％偏好自決，僅八％贊成獨立。