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川普雞吸客 中國商場「抄」有創意

2016-12-29

為迎接農曆雞年的到來，中國山西省太原市一座購物中心，近日在商場外擺設一尊巨大的卡通公雞雕像，外形神似美國準總統川普，引起民眾好奇。這座雕像不僅有川普的招牌金髮，還擺出其招牌手勢。設計師坦承，靈感便是來自川普，雕像四周的雞蛋則有雞年生財之意。（法新社）

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  • 川普（美聯社）

    川普（美聯社）

  • （法新社）

    （法新社）

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標題：川普雞吸客 中國商場「抄」有創意


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