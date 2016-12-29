布希反恐重臣 川普延攬重用
集團副總裁 任國際談判特別代表
〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統當選人川普政權交接團隊二十七日公告兩項新人事案，前總統布希執政時期的國土安全副顧問博斯特（Thomas Bossert）重出江湖，將擔任川普的反恐顧問，繼續就國土安全、反恐怖主義與網路安全等議題提出建言，並協調相關政策執行。於此同時，川普集團執行副總裁暨首席律師葛林布拉特（Jason Greenblatt）被授予「國際談判特別代表」職銜，職責可能包括以色列與巴勒斯坦的和平進程、美國與古巴關係以及貿易協定等。
白宮獨掌國安事務幕僚的必要性，向來備受專家質疑，尤其國安顧問一職不僅任命毋需參議院同意，還可直接對總統獻策，地位備受關注。川普交接團隊二十七日聲明強調，目前是民間風險管理顧問公司ＣＤＳ總裁的博斯特，角色特別受到器重，與陸軍退役中將弗林即將出任的國安顧問一職同樣具有超然獨立性質，兩人未來將相輔相成。
川普陣營表示，博斯特將直接向川普負責，並將擁有自己的團隊，不隸屬於國家安全會議 （ＮＳＣ）。此舉類似布希的做法，他在九一一恐怖攻擊事件後成立國土安全會議，當時博斯特擔任國土安全副顧問。
除延攬布希政府人馬，川普仍堅持重用「自家人」的一貫作風。外界質疑，這類安排有角色混淆或拖慢決策速度之嫌，但為川普集團賣命超過二十年的葛林布拉特仍被委以重責大任。川普表示，葛林布拉特「擁有代他談判大量、複雜交易的歷史」，還是「在困難敏感議題上，讓各方團結並建立共識」的專家，將在各類國際談判與全球各項貿易協定上大展長才。
川普聲明並未明確指出「國際談判特別代表」工作內容，但葛林布拉特從選戰開打迄今，一直針對以色列問題向川普建言。據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二十三日引述匿名消息來源報導，葛林布拉特將主導以巴和平進程及美古關係。
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