歐巴馬9會安倍 美日從誤解走到和解

2016-12-29

編譯林翠儀／特稿

日本首相安倍晉三與美國總統歐巴馬，夏威夷當地時間二十七日在檀香山舉行可能是歐巴馬任內最後一場元首會談（見圖，法新社）。這是兩人四年來在包括互訪與國際高峰會場合舉行的第九次會談，兩人面對鏡頭時神態自若，笑容也明顯地比前幾次還多。回顧安倍於二○一二年底回鍋擔任首相、歐巴馬順利連任後，兩人關係在誤解與猜忌中起步，最後攜手讓美日戰爭的歷史舊帳以和解收場，四年來雙方從誤解到和解的戲劇性變化，宛如美日同盟關係的濃縮版側寫。

沖繩駐軍問題 美日關係一度低迷

在安倍抵達夏威夷的同一天，日本防衛省重啟沖繩縣邊野古填海造地工程，將興建軍用機場，做為駐日美軍普天間機場搬遷之用。普天間機場搬遷政策已定案近二十年，但日本政府始終無法說服沖繩居民接受該案。二○○九年日本民主黨贏得大選，政見之一就是美軍基地退出沖繩，導致美日同盟出現裂痕。等到自民黨取回政權，安倍回鍋主政，接下的是已經盪到谷底的美日關係。

不僅如此，南韓也在二○一二年底舉行總統選舉，慰安婦問題再度被炒熱。美國紐約時報社論在隔年元月二日以「日本扭曲歷史的新嘗試」為題，批判安倍否認「慰安婦為性奴隸」的論調，為他貼上極右派、鷹派及保守反動歷史修正主義者的標籤。

一三年二月，安倍受邀訪美，但歐巴馬在和他的首次會談中態度冷淡。當時，中國海軍剛在東海向日本護衛艦啟動射控雷達，情勢一觸即發，安倍卻無法獲得歐巴馬親口承諾「釣魚台屬於美日安保條約範圍」。

一三年，中韓領導人相繼更迭，習近平與朴槿惠進入蜜月期，聯手炒作歷史議題圍剿日本，安倍立場尷尬卻不示弱，於該年年底前往靖國神社參拜，讓扮演日韓和事老的美國副總統拜登顏面盡失，動員駐日美國大使館發佈聲明表示「失望」（disapointed），美日關係再沉谷底。

歐巴馬重返亞洲 美日逐步回溫

面對來自盟友、鄰國和國內的重重壓力，轉折的契機終於在一四年出現——歐巴馬為「重返亞洲」政策加碼，推動「跨太平洋夥伴協定」（ＴＰＰ），安倍欣然應允並全力相挺。當時的歐巴馬已摸清中國反日是項莊舞劍，白宮對於南韓緊咬慰安婦議題也開始感到不耐。前述「失望」聲明才過四個多月，歐巴馬態度丕變，一四年四月以國賓身分和安倍在銀座壽司老店把酒言歡，爽快地說出「釣魚台屬於美日安保條約範圍」。

以此為分界點，美日關係終於走上正向循環。接著，安倍宣布解除集體自衛權禁令、積極啟動ＴＰＰ談判，並發表戰後七十年談話，今年五月又邀請歐巴馬訪問原爆地廣島，十二月更親訪珍珠港，為歐巴馬送上最佳的畢業禮物。