偕歐巴馬訪珍珠港 安倍︰絕不能再有戰爭
老兵︰人到比道歉重要
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本首相安倍晉三在當地時間二十七日由美國總統歐巴馬陪同造訪珍珠港，向七十五年前日軍突襲珍珠港的犧牲者獻花致哀並發表感言。安倍引用美國前總統林肯的名言以感謝美國的寬容，發誓絕對不能再有戰爭，但並未提及道歉。三名到場的美國老兵與安倍擁抱互道「謝謝」，九十多歲老兵表示，人來了比道歉更有意義。
兩國元首在前往珍珠港之前，先進行了一場長約半小時的會談，內容包括雙方確認將繼續關注中國航空母艦遼寧號動向，安倍也向歐巴馬表示將確實推動邊野古搬遷工程等。隨後在歐巴馬的陪同下，安倍來到了亞利桑那紀念館獻花致哀，這間紀念館設於遭到日軍擊沉的美國海軍亞利桑那號戰艦殘骸上方。
安倍引林肯 感謝美寬容
接著兩人在珍珠港的碼頭上發表感言。安倍在長約十七分鐘的感言中引用了林肯的名言「對任何人不懷惡意，以慈悲之心去面對」和美國作家比爾斯的詩作「勇者敬重勇者」，以讚美和感謝美國在戰後以寬容的態度對待曾是敵國的日本，安倍表示，能讓美日結合的正是寬容的心所帶來的「和解的力量」。
安倍也在感言中以日本國總理大臣的身分，向長眠於亞利桑那號戰艦的士兵、美國人民及世人發誓「絕對不能再有戰爭的慘禍」。
歐巴馬提朗神︰象徵友好
歐巴馬在致詞時則以美國職棒大聯盟的日籍球星鈴木一朗，做為象徵當代日美友好關係的例子，強調「兩國國民因和平與友情連結在一起」。
七十五年前親身經歷日軍突襲的三名九十多歲的美國前海軍老兵，坐著輪椅到場聆聽安倍的感言。安倍在結束演說後走下台和老兵致意，其中一名老兵以日語向安倍說「阿里加多」（謝謝），安倍回以擁抱也說了「謝謝」，彷如重演五月歐巴馬訪問原爆地點廣島時擁抱罹難者家屬的場景。
雖然有部分二戰時曾被日本俘虜的美國老兵要求安倍謝罪，但這三名老兵表示，「道歉」用說的，聽過二分鐘就會忘記，但本人親自到現場獻花致哀的行動卻能令人永生難忘。
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