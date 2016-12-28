北京地鐵 8人喝農藥自殺
2016-12-28
〔國際新聞中心／綜合報導〕據「大紀元」報導，中國北京天安門西站的地鐵列車上，二十六日上午有五女三男共八人集體喝農藥自殺，四人經搶救已甦醒，其他四人則嚴重中毒，仍在搶救中。據稱他們的年齡從三十歲到六十歲不等，分別來自吉林、山東、甘肅、河南等地，是天津現貨交易所金融詐騙受害者，因投訴無門、欠下巨額債務而走投無路，才選擇在地鐵服毒自殺。中國主流媒體並未報導這項消息，官方也未對外證實。今年八月，北京地鐵已發生過一起集體喝農藥自殺事件，苦主是天津四大現貨交易所的金融詐騙受害者。
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