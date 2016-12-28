嗆不屑幫總統泡茶 土耳其餐廳經理被逮
2016-12-28
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）自七月十五日流產政變後嚴厲壓制言論自由，國內少數僅餘的反對派報紙「共和國報」（Cumhuriyet）伊斯坦堡社員工餐廳經理布蘭（Senol Buran）二十四日上班途中堵車，原因是警方為艾多根演說維安封鎖某些道路，布蘭向員警不耐煩抱怨「我連一杯茶都不會端給那個人（艾多根）」，結果當天晚間於住處被警方依「侮辱總統」罪逮捕。
土耳其「侮辱總統」罪最高可判刑四年。布蘭則辯稱，兩年前也和該名警員發生口角，否認講過誹謗字眼，只表示沒興趣作總統生意。艾多根執政以來已提告超過一千八百宗侮辱總統罪，被告包括去年的土耳其小姐巴尤克薩拉（Merve Buyuksarac），「罪行」只是轉貼一首諷刺詩。
共和國報為僅剩的反對派報紙之一，十一月時總編輯、資深執編等十位職員亦遭指控「支持庫德族武裝份子、勾結政變主謀葛蘭」，目前羈押候審中。該報前總編敦達（Can Dundar）去年因刊出土國提供敘利亞反抗軍軍備的報導，被控洩漏國家機密，現在流亡德國。
參與政變 29警員被訴
土國內政部二十四日才表示，約有一萬名涉嫌利用網路串連恐怖活動，或是在社群媒體侮辱政府高層者，必須加以調查。土國因涉及政變而被羈押者逾四萬人，逾十一萬人遭到整肅。伊斯坦堡法院二十七日正式控告在押的二十九名員警，他們被控拒絕保護艾多根官邸。若遭定罪，刑期重達無期徒刑或七年半至十五年不等。
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