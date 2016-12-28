日本國宴用酒 「獺祭」瓶內驚見果蠅

2016-12-28

〔編譯林翠儀／綜合報導〕在日本超夯的清酒「獺祭」，傳出在酒瓶裡發現果蠅，製造商「旭酒造」趕緊宣布回收九千三百多瓶同批清酒，負責人櫻井博志二十七日也召開記者會致歉。初步研判可能是在裝瓶時混入。

日本媒體報導，發現酒瓶裡有蟲的清酒，是旭酒造在十月六日出廠的七二○毫升裝「純米大吟釀獺祭三割九分」。批發公司本月二十日反映，發現該批清酒中有一瓶混入疑似果蠅的異物。

「旭酒造」緊急宣布回收九千三百多瓶同批清酒，並將退還商品費用及運費。櫻井在記者會上表示，由於酒廠內氣壓很高，通常風都是往外吹，果蠅難以飛入，研判應是在清酒裝瓶後到封蓋之間混入，屬於偶發狀況。目前並無消費者反映受害，但他仍為造成消費者疑慮致歉。

獺祭是旭酒造在一九九○年代推出的清酒品牌，純米大吟釀是清酒中的最高等級，關鍵在於釀酒米的精碾程度。一九九二年推出的「獺祭二割三分」，是該酒廠的代表作，意指白米精碾到只剩二十三％的米心。

旭酒造位於釀酒之鄉山口縣，由於清酒市場萎縮，一九八○年代面臨嚴重經營危機。櫻井接手酒廠後改走精緻路線，並廢除日本稱為「杜氏」的釀酒師傅制度，改變生產線型態及行銷手法，終於殺出一條生路，在東京酒品市場取得一席之地。

山口縣出身的首相安倍晉三曾多次在國宴中大力推銷獺祭，成功拉抬獺祭身價，也讓這個超夯的清酒品牌變得更是一瓶難求。

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