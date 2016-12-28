印度烈火五型飛彈試射成功 射程涵蓋全中國

2016-12-28

嚇阻中國軍力進入印度洋區域

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕印度即將正式加入洲際彈道飛彈（ICBM）俱樂部——射程超過五千公里、可掛載一．五噸重核彈頭的「烈火五型」（Agni-V）飛彈二十六日第四次、也是最終回試射成功，所有測試參數悉數達標，被印度視為嚇阻中國軍力擴張並進入印度洋區域的最佳利器，印度媒體均以其攻擊範圍可涵蓋中國全境為焦點加以報導。

烈火五型飛彈是由「印度國防研究暨發展組織」（DRDO）自主研發，二十六日的最終試射是在東部奧里薩邦（Orissa）外海的卡拉姆島（Dr. Abdul Kalam Island，即惠勒島「Wheeler Island」）進行。印度總統穆克吉（Pranab Kumar Mukherjee）、總理莫迪隨即向DRDO研發人員致賀，稱許烈火五型飛彈強化印度戰略嚇阻力，更是所有印度人民的驕傲。

烈火五型飛彈是烈火三型的改良版，射程增加一千五百公里，二○一二年首次試射，一三至一五年進行第二與第三次試射。烈火五型飛彈將部署於「印度戰略部隊司令部」（Strategic Forces Command, SFC），大幅增加印度的核威懾力。SFC目前配備有威嚇宿敵巴基斯坦的烈火一型、烈火二型與烈火三型飛彈，射程逾三千五百公里的烈火四型則旨在抗衡中國。

中：兩國是「合作夥伴」

對此，中國外交部發言人華春瑩二十七日表示，中印兩國並非競爭對手，而是「合作夥伴」，希望媒體不要亂做猜測。至於印度能否發展可攜帶核彈頭的彈道飛彈，華春瑩說，聯合國安理會相關決議有明確規定，「我們歷來也認為，維護南亞地區的戰略平衡與穩定，有利於域內國家及地區的和平與繁榮。」

可攜核彈頭 第6個洲際飛彈國

服役版本的烈火五型飛彈採用儲運發射箱，以軍用卡車TATRA托運或在鐵路平台行動，具高機動性、快速反應能力，三分鐘內即可完成發射準備。烈火五型飛彈服役後，印度將接踵美國、俄羅斯、中國、英國和法國等國之後，正式加入洲際彈道飛彈俱樂部，這五國也是聯合國安理會常任理事國。