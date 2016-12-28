南韓執政黨「家變」 29議員另組新黨
〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓總統朴槿惠縱容親信崔順實干政收賄，不僅引爆朝野政爭，也讓執政黨「新國家黨」正式分裂。該黨二十九名贊成彈劾朴槿惠的議員，二十七日集體宣布退黨，同步創立「改革保守新黨」（暫名），主要成員表示希望即將卸任的聯合國秘書長潘基文加入，積極投入明年的總統競選工作。甫因彈劾案元氣大傷的新國家黨，在共三百席的國會中，勢力瞬間減至九十九席，還有部分議員可能在下月退黨。
因有逾六十人在九日通過的朴槿惠彈劾案中投下贊成票，鄭柄國、朱豪英、金武星、劉承旼等反朴派議員，與平日即水火不容的黨內挺朴人馬的衝突也隨之白熱化。而十六日黨鞭及政策委員會主席選舉失利，親朴的鄭宇澤擊敗反朴的羅卿瑗，更讓反朴的前黨魁金武星揚言出走；當時雖附和者不多，但外界早預言反朴派議員集體退黨在即，只是原以為分裂時間點會在下屆總統大選之際，不料還沒等到最快明年三月開打的下屆總統選戰，便提前決裂。
改革保守新黨創黨宣言指出，新國家黨內親朴派採霸權主義，「罔顧真相和民意，為總統踐踏憲政」，並助長「史上最糟」違憲者朴槿惠「親信弄權干政」，忘了「保守」的真正價值，失信於民。該黨矢言要讓「彈劾總統的國之不幸，轉換為推動民主發展和國家改革的轉捩點」，「使真正的保守派在下一屆總統大選中獲勝而履行責任。」
改革保守新黨已超越國會「交涉團體」登記門檻，可召開議員大會並選出黨鞭，參與各黨派之間的協商。南韓媒體報導，曾表達退黨意願的反朴派議員多達三十五人，下月初還會有第二批退黨行動，預計由羅卿瑗等人領銜。
月底將卸下聯合國秘書長一職、並暗示可能參選下屆南韓總統的潘基文，是改革保守新黨極力爭取的對象之一。南韓民調機構Realmeter二十六日公布的數據顯示，潘基文的支持度為二十三．三％，小幅領先此前呼聲最高的最大反對黨「共同民主黨」前黨魁文在寅○．二％。可能參選總統的新黨派成員劉承旼表示，希望潘基文加入改革保守新黨，若他加入，「我們會進行公正的黨內初選」。
新黨邀潘基文入黨
分析家指出，改革保守新黨將成為南韓主要保守派勢力，一旦潘基文加入，將可能吸引更多新國家黨成員脫黨。不過，東國大學（Dongguk University）政治學教授金準錫（Kim Jun-seok，譯音）認為，潘基文可能自組黨派，再和改革保守新黨合流，即可免於黨內初選的競爭。在國會佔有三十八席的少數黨「國民之黨」（People’s Party）也表示，歡迎潘基文入黨。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 鏗鏘集》重建這個國家
- 整合救災人力 替代役編管中心成立
- 蘇澳漁會推鱻宴 早鳥送櫻花蝦
- 街友學耕種 屏東首座福利農田收成
- 30年無自來水 大內馬斗欄終於「通水」
- 喬治+夏綠蒂足可愛 CND童襪透氣
- 小禎才放閃謝「老公」 李進良被爆扶正小模
- 集集站前廣場翻修 店家怨生意難做
- 八德購物中心將開幕 周邊增拖吊路段
- 東方文創所募款 助金牌球隊換車
- 身障者圓夢環島 沿途蒐集祝福
- 爭取同工同酬破局 澎湖公車司機今起無限期罷工
- 替敘國美軍墊運費？行員機警阻詐
- 線上玩數學 偏鄉童PR值飆升
- 5歲喪父 新住民之子勤學上台大
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Threats growing on a daily basis: defense minister
- 書香飄咖啡味 閱讀好時光
- 百歲獨老逛賣場 開心採辦年貨
- 西雅那銀行 要求歐央預防性增資
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 迎元旦連假 先查客運安全設施
- 勞保國保年金給付提早入帳 310萬人受惠
- 計程車工會告Uber總經理 不起訴
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 竹縣地王》竹北光明六路、縣政九路角地 每坪破84萬
- 遼寧艦挑釁 學者：我應速發展潛艦反制
- 摩擦不斷 黨團、黨中央撕破臉
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 台日4大火球潛力股╱大谷、土虱一飛沖天 森榮鴻奮起直追
- 魏德聖新電影 柯P客串市長
- 學者：追討海外黨產更棘手
- 謝警找回30歲霜淇淋機 老闆請吃首支霜淇淋
- 醉漢不滿被吠 棍綁刀狂刺狼犬
- 半導體檢測升溫 閎康、宜特明年樂觀
- 女星搞胖老公 天天使出這招
- 韓團SF9將來台 點名見吳克群
- 今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度
- 搭機違規託運行動電源、鋰電池 1年15萬件
- 修法改革協會 立院今審議
標題：南韓執政黨「家變」 29議員另組新黨
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email