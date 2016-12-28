南韓執政黨「家變」 29議員另組新黨

2016-12-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕南韓總統朴槿惠縱容親信崔順實干政收賄，不僅引爆朝野政爭，也讓執政黨「新國家黨」正式分裂。該黨二十九名贊成彈劾朴槿惠的議員，二十七日集體宣布退黨，同步創立「改革保守新黨」（暫名），主要成員表示希望即將卸任的聯合國秘書長潘基文加入，積極投入明年的總統競選工作。甫因彈劾案元氣大傷的新國家黨，在共三百席的國會中，勢力瞬間減至九十九席，還有部分議員可能在下月退黨。

因有逾六十人在九日通過的朴槿惠彈劾案中投下贊成票，鄭柄國、朱豪英、金武星、劉承旼等反朴派議員，與平日即水火不容的黨內挺朴人馬的衝突也隨之白熱化。而十六日黨鞭及政策委員會主席選舉失利，親朴的鄭宇澤擊敗反朴的羅卿瑗，更讓反朴的前黨魁金武星揚言出走；當時雖附和者不多，但外界早預言反朴派議員集體退黨在即，只是原以為分裂時間點會在下屆總統大選之際，不料還沒等到最快明年三月開打的下屆總統選戰，便提前決裂。

改革保守新黨創黨宣言指出，新國家黨內親朴派採霸權主義，「罔顧真相和民意，為總統踐踏憲政」，並助長「史上最糟」違憲者朴槿惠「親信弄權干政」，忘了「保守」的真正價值，失信於民。該黨矢言要讓「彈劾總統的國之不幸，轉換為推動民主發展和國家改革的轉捩點」，「使真正的保守派在下一屆總統大選中獲勝而履行責任。」

改革保守新黨已超越國會「交涉團體」登記門檻，可召開議員大會並選出黨鞭，參與各黨派之間的協商。南韓媒體報導，曾表達退黨意願的反朴派議員多達三十五人，下月初還會有第二批退黨行動，預計由羅卿瑗等人領銜。

月底將卸下聯合國秘書長一職、並暗示可能參選下屆南韓總統的潘基文，是改革保守新黨極力爭取的對象之一。南韓民調機構Realmeter二十六日公布的數據顯示，潘基文的支持度為二十三．三％，小幅領先此前呼聲最高的最大反對黨「共同民主黨」前黨魁文在寅○．二％。可能參選總統的新黨派成員劉承旼表示，希望潘基文加入改革保守新黨，若他加入，「我們會進行公正的黨內初選」。

新黨邀潘基文入黨

分析家指出，改革保守新黨將成為南韓主要保守派勢力，一旦潘基文加入，將可能吸引更多新國家黨成員脫黨。不過，東國大學（Dongguk University）政治學教授金準錫（Kim Jun-seok，譯音）認為，潘基文可能自組黨派，再和改革保守新黨合流，即可免於黨內初選的競爭。在國會佔有三十八席的少數黨「國民之黨」（People’s Party）也表示，歡迎潘基文入黨。