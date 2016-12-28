數千網友不請自來 壽星怒了

2016-12-28

住在墨西哥中部聖路易波多西市（San Luis Potosi）附近小鎮拉虎亞（La Joya）的少女露比（Rubi Ibarra，中），廿六日開趴慶祝十五歲生日，但由於雙親一個月前拍攝的派對邀請影片在網路上瘋傳，吸引一百卅幾萬人回覆，儘管最後到場者「只有」數千人，仍讓露比一家難以招架，眼眶泛淚的她看來似乎不太開心。由於回應者眾，地方當局決定將派對移師大型公開田地舉行，並發佈安全措施細節，聲勢浩大到讓墨西哥媒體封為「年度盛會」。還有一家航空公司趁機宣傳，提供前往派對的折扣機票，網路上甚至還出現以此事為靈感的新電玩。（歐新社）