送共和黨親屬耶誕禮 民主黨員耍心機

2016-12-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕地產大亨川普爆冷當選美國下屆總統，民主、共和兩大黨的選民兩樣情，對此結果備感苦惱的部分民主黨員，把握耶誕節送禮的機會「一吐怨氣」：若家人是支持川普的共和黨員，就故意改送會讓他們感到無言或為之氣結的禮物作為「報復」。

例如，有些投給川普的「倒楣鬼」，將收到精心包裝的禮盒，盒內卻是美國「計畫生育協會」（Planned Parenthood）這類慈善團體感謝他們捐款的紙條；該團體的負責人李察茲（Cecile Richards）曾在總統選戰期間表態力挺民主黨候選人希拉蕊．柯林頓。希拉蕊也曾表示，一旦當選，將加碼挹注這類非營利組織的經費。

希拉蕊支持者泰瑞斯卡（John Tereska）認為，對那些在政治觀點上南轅北轍的親屬，「心機送禮（strategic contribution）」是跟他們「說清楚、講明白」的最好辦法，而且他實在是氣到不願買一般禮物送給他們。泰瑞斯卡說，他大哥就是投給川普，「我就以他的名義，捐款給民主黨全國委員會（ＤＮＣ）」，作為報復性的禮物。

劇作家厄本（Ken Urban）也是希拉蕊的選民，他以父母親的名義捐款給「南方貧困法律中心（ＳＰＬＣ）」，做為獻給兩老的耶誕賀禮。他說，老爸、老媽都討厭希拉蕊，他對自己在大選投票日前答應帶同志男友參加家族耶誕聚會頗為後悔；以雙親名義捐款給ＳＰＬＣ，讓他覺得這件苦差事似乎稍微沒那麼慘。

據報導，提倡女性擁有身體自主權並協助婦女避孕及人工流產的計畫生育協會，十一月時傳出接獲捐款激增，自選舉結果揭曉起，該協會六週內竟收到逾卅萬筆捐款。有一個「臉書」專頁發起「向麥克．彭斯致敬，捐給『計畫生育協會』五美元」的活動，而準副總統彭斯的立場正是反對墮胎。

川普跌破眾人眼鏡勝選，造成的效應還不僅於此。「美國公民自由聯盟（ＡＣＬＵ）」的捐款網頁在投票日隔天被灌爆，訪客人次暴增七○○○％，接下來五天共有十二萬人慨掏腰包，共募得七百多萬美元。還有人捐出一張面額一萬美元的支票，給一個協助女性競選公職的組織，理由是川普當選讓他「很窘」。