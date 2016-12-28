歐巴馬自誇再選會贏 被川普打臉

2016-12-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕即將於明年一月卸任的美國總統歐巴馬，在廿六日播出的訪問中說，美國人民依然支持他的進步改革願景，若他有資格再度參加今年總統選舉，他會擊敗共和黨候選人川普而勝選。對此，總統當選人川普透過「推特」反嗆：不可能！

歐巴馬在他前任資深顧問艾克塞羅德（David Axelrod）個人數位廣播電台（podcast）「艾克塞檔案」（The Axe Files）的專訪中，談到他二○○八年提倡的希望與改革願景，他說對他的改革願景有信心，因為「如果我能再度參選並明確闡述此願景，我想，我能夠動員大多數的美國人民支持」。

歐巴馬說，他從與全國各地民眾的談話中了解到，「即使有些人不認同他，但是他們會說這個願景、你指出的方向是正確的」；不過，由於這場選舉和川普的勝選，很多人說這個願景終究還是幻想，「我要辯駁的是，文化確實轉變了，大多數人確實接受一個包容、多元、開放且充滿元氣和活力的團結美國的概念」。

在這段由芝加哥大學政治研究所和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）製作的卸任訪問中，歐巴馬還說，民主黨候選人希拉蕊．柯林頓誤以為勝券在握，因此選戰打得太保守，「如果你認為你贏定了，那麼你就可能像在運動賽事中，或許容易打比較安全的牌」。

這是歐巴馬迄今對希拉蕊敗選最直接的評論。他強調他欽佩希拉蕊，也說她受到不公平的攻擊，但一如其他卸任專訪，歐巴馬堅稱希拉蕊敗選不代表民眾否定他八年來的施政；相反地，他建立了一個遍及全國、可打贏選戰的聯盟，只是民主黨和希拉蕊陣營未能貫徹到底。

針對歐巴馬的談話，川普推文反嗆：「歐巴馬總統說，他認為他若跟我打對台會贏我。他大可這麼說，但是我說：不可能！工作沒了、伊斯蘭國、歐版健保等。」希拉蕊陣營則拒絕回應。