12個安理會成員國 以國暫停外交關係

2016-12-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕以色列政府已下令，限制與十二個聯合國安全理事會成員國大使館的工作關係，以報復這些國家日前投票支持安理會譴責以色列在巴勒斯坦領土設置屯墾區的第二三三四號決議案。官員還指控，歐巴馬政府在背後策動其他國家聯手對付以色列，甚至暗示以國已蒐集證據，「將透過適當管道向（美國）新政府出示」。

拒見各國外長 也不接待使節

美國總統當選人川普廿六日也隨即補刀，推文說聯合國有大有可為的潛力，現在卻「只是一個讓人聚在一起聊聊天、開心一下的俱樂部」，「真可悲」。

這是以國繼召見十名安理會成員國大使「訓斥」後，又一報復措施。兩名以國高層官員向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）透露，總理納坦雅胡已下達這項命令，以國政府將暫停與其大使館的工作關係，納坦雅胡不會與其外交部長會面，其使節也不會受到以國外交部接待；以國也將限制部長級官員造訪這些國家，但以國大使與駐在國政府的工作往來不受影響。以國廿六日已將烏克蘭總理格羅伊斯曼原訂本週到訪的計畫延後。

有歐巴馬政府搞鬼證據 將讓川普知情

這十二個以色列邦交國包括英國、法國、俄羅斯、中國四個安理會常任理事國，以及日本、烏克蘭、安哥拉、埃及、烏拉圭、西班牙、塞內加爾和紐西蘭。ＣＮＮ指出，此舉象徵意義大於實質意義，旨在持續表達納坦雅胡對這些國家支持該項決議案的憤怒，對以國或其他國家不太可能產生實質影響，尤其是以色列與美國的外交關係。

納坦雅胡的發言人基斯（David Keyes）廿五日向美國「福斯新聞」說，他們從包括阿拉伯世界在內的國際消息人士取得「鐵證如山」的訊息，第二三三四號決議案是「美國精心策劃推動，實際上，他們從一開始就協助起草這項決議案」。

以色列駐美國大使德默（Ron Dermer）廿六日更進一步透過ＣＮＮ指控，美國在表決過程中不僅不挺以色列，「還在背後策動大家聯合起來在聯合國對付以色列」。他暗示，以國已蒐集證據，「將透過適當管道向（美國）新政府出示，若他們公開給美國人民知道，請便」。

川普批聯國是可悲的聊天俱樂部

德默在華府是爭議人物。去年以色列極力遊說反對伊朗核協議，納坦雅胡受邀向美國會發表演說，歐巴馬政府便將此事怪罪於張羅此事的德默。他這次在ＣＮＮ的談話，似乎更嚴重違反外交禮節，更何況他與基斯指控美國背後策劃反以的言論，並未提出明確的證據來源。

衛報指出，以色列威脅要將密切邦交國現任總統的相關「證據」交給候任總統團隊，而且公開表態，幾乎可說前所未聞，顯然是納坦雅胡一項高風險、甚至深具黨派之見的策略，將以色列的未來與一名行事令人難以捉摸的總統當選人綁在一起。