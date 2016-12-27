| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 國際

《中英對照讀新聞》New study suggests Facebook break is good for your health 新研究指出，暫停臉書對您的健康有益

2016-12-27

◎陳正健

Too much Facebook browsing at Christmas - and seeing those "perfect" families and holiday photos - is more likely to make you miserable. A University of Copenhagen study suggests excessive use of social media can create feelings of envy. The study suggests taking a break from using social media.

耶誕節瀏覽太多「臉書」，並觀看那些「完美」家庭和假期照片，有可能使您感到更悲傷。哥本哈根大學一份研究指出，過度使用社群媒體可能引起嫉妒感。該研究建議暫停使用社群媒體。

The Danish university studied more than 1,300 participants （mostly women） . The participants were divided into two groups, one continued using Facebook as usual, with the others refrained from using it for a week. After a week without Facebook, the treatment group showed significant improvement in wellbeing, researchers found.

這所丹麥大學對超過1300名受試者進行研究（多數是女性）。受試者被分為兩組，一組如往常一樣繼續使用臉書，另一組則停用臉書一週。研究人員發現，停用臉書一週後，治療組的健康呈現顯著改善。

The study warns that "lurking" on social media sites - aka browsing through the site but not actually interacting with any posts - can be especially damaging, as it makes you feel like everyone else is doing better than you.

該研究警告，在社群媒體網站「潛水」，亦即瀏覽網站卻未與任何貼文有過真實互動，可能特別有害，當此舉使您感覺其他人過得比您更好時。

Instead, it recommends actively engaging in conversation and interaction with your friends and loved ones. Another approach to improve well-being, says the study, is to stop using social media for a week.

相反地，該研究建議，主動參加與親朋好友的對話與互動。研究指出，另一個改善健康的途徑，就是停止使用社群媒體一週。

新聞辭典

break：名詞，休息，暫停。例句：You can not go on working without a break.（你不能持續工作都不休息。）

excessive：形容詞，過度的，過多的。例句：Excessive exercise is harmful to one’s health. （運動過度有害健康。）

lurk：動詞，潛伏，埋伏。例句：There is a suspicious man lurking in the shadows.（有一名可疑男子潛伏在暗處。）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：《中英對照讀新聞》New study suggests Facebook break is good for your health 新研究指出，暫停臉書對您的健康有益


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.