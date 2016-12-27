《中英對照讀新聞》New study suggests Facebook break is good for your health 新研究指出，暫停臉書對您的健康有益
◎陳正健
Too much Facebook browsing at Christmas - and seeing those "perfect" families and holiday photos - is more likely to make you miserable. A University of Copenhagen study suggests excessive use of social media can create feelings of envy. The study suggests taking a break from using social media.
耶誕節瀏覽太多「臉書」，並觀看那些「完美」家庭和假期照片，有可能使您感到更悲傷。哥本哈根大學一份研究指出，過度使用社群媒體可能引起嫉妒感。該研究建議暫停使用社群媒體。
The Danish university studied more than 1,300 participants （mostly women） . The participants were divided into two groups, one continued using Facebook as usual, with the others refrained from using it for a week. After a week without Facebook, the treatment group showed significant improvement in wellbeing, researchers found.
這所丹麥大學對超過1300名受試者進行研究（多數是女性）。受試者被分為兩組，一組如往常一樣繼續使用臉書，另一組則停用臉書一週。研究人員發現，停用臉書一週後，治療組的健康呈現顯著改善。
The study warns that "lurking" on social media sites - aka browsing through the site but not actually interacting with any posts - can be especially damaging, as it makes you feel like everyone else is doing better than you.
該研究警告，在社群媒體網站「潛水」，亦即瀏覽網站卻未與任何貼文有過真實互動，可能特別有害，當此舉使您感覺其他人過得比您更好時。
Instead, it recommends actively engaging in conversation and interaction with your friends and loved ones. Another approach to improve well-being, says the study, is to stop using social media for a week.
相反地，該研究建議，主動參加與親朋好友的對話與互動。研究指出，另一個改善健康的途徑，就是停止使用社群媒體一週。
新聞辭典
break：名詞，休息，暫停。例句：You can not go on working without a break.（你不能持續工作都不休息。）
excessive：形容詞，過度的，過多的。例句：Excessive exercise is harmful to one’s health. （運動過度有害健康。）
lurk：動詞，潛伏，埋伏。例句：There is a suspicious man lurking in the shadows.（有一名可疑男子潛伏在暗處。）
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標題：《中英對照讀新聞》New study suggests Facebook break is good for your health 新研究指出，暫停臉書對您的健康有益
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