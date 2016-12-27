人氣海獅揮毫
2016-12-27
日本橫濱八景島海島樂園為吸引大、小朋友入園，至明年一月底都會有由十四歲大的人氣海獅「李奧（Leo）」寫毛筆字的表演。圖為牠二十六日狀似得意地站在自己寫好的書法旁接受觀眾鼓掌，而明年正是歲次丁酉的「雞年」，紙上右下角甚至有牠名字的日文片假名落款。（法新社）
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