2016-12-27

日本橫濱八景島海島樂園為吸引大、小朋友入園，至明年一月底都會有由十四歲大的人氣海獅「李奧（Leo）」寫毛筆字的表演。圖為牠二十六日狀似得意地站在自己寫好的書法旁接受觀眾鼓掌，而明年正是歲次丁酉的「雞年」，紙上右下角甚至有牠名字的日文片假名落款。（法新社）