安倍晉三 啟程前往珍珠港

2016-12-27

〔駐日特派員張茂森／東京二十六日報導〕日本首相安倍晉三今晚啟程前往夏威夷珍珠港訪問，對七十五年前遭日軍偷襲的犧牲者哀悼，安倍出發前向媒體表示，他祈望戰爭的慘禍不再發生，此行也是和美國總統歐巴馬一起對世界表達日美和解的價值。

日本是在一九四一年十二月八日（夏威夷時間十二月七日）偷襲珍珠灣美軍基地，造成美軍慘重傷亡，也因此爆發太平洋戰爭。安倍在行前表示，此次珍珠港之旅的目的除了對犧牲者表示哀悼之外，也是對世界傳達戰爭的慘禍不應再度發生，同時和歐巴馬對世界表示日美和解的真諦。

這是安倍在歐巴馬卸任前最後一次和他會談，雙方將對兩國留下來的課題做最後檢討，並再次強化日美同盟的價值。

安倍抵達珍珠港後，將前往美國國立太平洋紀念墓地及日本人墓地悼問，也將前往亞利桑那紀念館獻花、追悼，日本時間二十八日與歐巴馬會談後將發表訪問感想。