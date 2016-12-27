白宮聯絡室主任 內定人選丟官

2016-12-27

〔編譯茅毅／綜合報導〕在美國總統當選人川普明年就職後內定出任白宮聯絡室主任（White House communications director）的米勒（Jason Miller），已以盼多陪家人為由婉拒新職。但美國網路媒體Politico引述與川普政權交接團隊接近的消息人士爆料，四十一歲的米勒其實是因與團隊中的另一名成員有染，才改變心意予以回絕。

川普內定米勒擔任美國新政府化妝師的人事，甫於廿二日發布。不過幾天光景，米勒就在上週末聲明，過去一週陪伴家人令他有所感觸，這是他自二○一五年三月以來，陪伴家人最久的時光，「此時此刻，顯然我該把他們擺在第一位」。

米勒並說，他與妻子正滿心期待小女兒明年一月的出生，由於白宮聯絡室主任是一個須全心全力投入的新職，故目前「不是對的時間」。他還在聲明中提到，該職務將改由川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）出任。

不過，幾乎與此同時，川普交接團隊的女助理戴嘉多（A. J. Delgado）就於廿四日耶誕節前夕推文要求米勒不該接受白宮新職，而在米勒宣布辭謝加入川普的白宮團隊後，她隨即關閉個人「推特」帳號。

其實戴嘉多於廿二日米勒將高升白宮聯絡室主任的消息公布後，她就在「推特」上曖昧地恭喜「孩子的爹」升遷，還意有所指地推文寫道，這是「二○一六版的約翰‧愛德華茲（John Edwards）」。愛德華茲為前北卡羅萊納州聯邦參議員，○八年曾參與民主黨內總統初選，但由於把其競選團隊工作人員杭特（Rielle Hunter）「肚子搞大」的婚外情而退選。

戴嘉多廿四日還在米勒宣布推辭新職前寫道，「當有人得委婉地辭謝（榮升白宮職務）時，這就有點兒…令人起雞皮疙瘩」。戴嘉多有個老友在「推特」上問她究竟是指誰？她答道，「傑森‧米勒，昨天…還有誰需要請辭」。戴嘉多及米勒廿五日皆不願對此評論。

戴嘉多為律師兼保守派評論員，總統選戰期間屢屢上有線電視頻道替川普辯護。一名消息人士透露，米勒與戴嘉多的關係早已在川普競選團隊和交接團隊內部傳了「幾個月」。紐約郵報（New York Post）十月即曾報導，在川普與希拉蕊最後一場電視辯論前一晚，戴嘉多、米勒和一些媒體人被目擊在拉斯維加斯一間脫衣舞夜店。

白宮聯絡室主任一職負責形塑未來川普政府的媒體策略。米勒原是川普在共和黨內總統初選對手─聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）的人馬，之後被川普延攬擔綱其主要發言人。