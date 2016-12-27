巴基斯坦嗆以國︰我們也有核武

2016-12-27

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）二十四日凌晨在「推特」回應一則發於網路媒體AWD News的新聞，該則報導指以色列前國防部長亞隆（Moshe Ya’alon）揚言，一旦巴基斯坦出兵敘利亞，將對巴國發動核武攻擊。阿瑟夫回應，以色列不要忘記「巴基斯坦也是核武國家。」

該則報導發佈於二十日，標題為「以國防長：任何情況下，巴基斯坦若派地面部隊至敘利亞，以國將以核武摧毀巴基斯坦。」內文大意為巴國在敘國內戰中採取親阿塞德政府立場，巴國外交部長法提米對打擊「伊斯蘭國」戰事進展緩慢感到憂心，將派遣遜尼派戰士前往敘利亞參戰。對此，亞隆嚴厲警告巴國，「我國將此視為威脅，巴國若派軍至敘利亞，將以核武摧毀巴軍。」

AWD News據信為設於巴國境內的媒體，事實查核網站Snopes已將AWD News列入「極為可疑」。該則報導不但標題有錯別字，而且文中出現的亞隆實為以國前防長。此外，該網站也刊出另一則題為「希拉蕊正密謀發動軍事政變，推翻川普」的假新聞。

以色列國防部透過官方推特回應，指稱AWD News所引亞隆言論全屬虛構。阿瑟夫則回應，「核武一事純為『阻遏之用，旨在保衛我國自由』，我方渴望和平共存，無論是在地區或是長遠以後。」但他的推文被不斷轉發，淪為網友笑柄。

臉書美大選假新聞 超過19家主流媒體

因英國脫歐公投及美國大選諸多誇張失實言論，「後真相」（post-truth）一詞今年的使用率比去年膨脹二十倍，還被牛津字典選為年度詞彙，意指「相對於個人信念或訴諸情感，客觀事實對公意形成只有較小的影響」。曾任哥倫比亞大學「陶氏數位新聞中心」研究員席佛曼指出，「臉書」在美國總統大選前三個月排名前二十的假新聞分享量等，已超越十九家主流新聞媒體。