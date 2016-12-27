聯國譴責屯墾 以色列召美大使訓話
〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡廿五日召見美國駐以國大使夏皮洛（Daniel Shapiro），針對聯合國安全理事會譴責以國在巴勒斯坦領土屯墾一案，向表決時背棄以國的美方表達抗議。納坦雅胡除了批評歐巴馬政府從中作梗外，也希望即將入主白宮的川普，未來在該議題上能繼續支持以色列。此外，以國媒體指出，政府將不甩聯合國決議，持續在屯墾區興建近六千戶住宅。
納坦雅胡批歐巴馬政府搞鬼 寄望川普
聯合國安理會十五個成員國廿三日罕見地以十四票同意、一票棄權通過決議，譴責並要求以色列停止屯墾計畫，令納坦雅胡憤慨不已。身兼外交部長的納坦雅胡廿五日召見俄、中、日、法、英等支持該議案，且在以國設有永久駐館的十名理事會成員國大使，予以「一一訓斥」，並於同日稍晚單獨召見夏皮洛，向身為以國盟友，卻在表決時未行使否決權、直接棄權的美國表達深切抗議，並要求美做出澄清。
以色列時報指出，美國大使被召見已屬不尋常，更不尋常的是，有別於他國大使被召見至外交部，夏皮洛是前往納坦雅胡的辦公室與他會晤。同時，納坦雅胡在廿五日的例行性內閣會議上，再度將矛頭指向美國總統歐巴馬和國務卿凱瑞，指控這項決議案無疑是歐巴馬政府私下發起、支持和協調才得以通過，並指責美方「朋友不會把朋友提交安理會」。
美聯社分析，納坦雅胡政府雖在屯墾案上遭受一連串外交挫敗，但美國總統當選人川普持續展現對以國的支持，包括在聯國表決前呼籲歐巴馬政府行使否決權，以及在獲知表決結果對以國不利後，又揚言待他上任「情況會變得不一樣」，都為納坦雅胡政府打了一劑強心針。然而，儘管川普未來可動用否決權，阻止聯國繼續做出對以國不利之行動，但若要推翻廿三日的決議，須獲得至少九個理事國支持，且不能遭到另四個常任理事國否決，成功機會可說微乎其微。
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