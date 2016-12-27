和北京簽約蓋故宮 林鄭月娥挨批肖想當特首
〔編譯孫宇青／綜合報導〕被視為下屆香港特首熱門人選之一的香港政務司司長林鄭月娥，上週訪問北京期間突然宣布，將在香港興建北京故宮博物館香港分館。然而，由於此案未經香港各界諮詢、也未由香港立法會審核，在欠缺民意基礎的情況下憑空而降，遭批是「政治意義大於一切」，而林鄭也被質疑是在為自己角逐大位布局。
空降故宮2022年完工 親中派稱保密才未諮詢
林鄭月娥廿三日與北京故宮博物館簽署協議，將在以促進文化發展為目標的香港九龍西部「西九文化區」建立「香港故宮文化博物館」，長期展出北京故宮書畫、陶瓷、青銅等珍貴藏品，並由賽馬會慈善信託基金全額支付卅五億元港幣（約一四五億台幣）的建設經費，工程預定於二○二二年竣工並開幕。港府公告指稱，這項建設獲得北京當局支持；支持者也稱頌，這是香港主權移交中國二十週年，中央政府送給香港的「禮物」。
然而，北京故宮「空降」香港的消息令港人滿腹疑問，更遭到各界猛烈抨擊，指全案缺乏事前諮詢、也未事先公布，且繞過立法會討論及核可，整個過程相當神秘，疑為「黑箱作業」。立法會相關開發計畫監察委員會副主席陳淑莊即指出，任何有關文化發展的項目都應經過諮詢，且相關官員對場地用途、規劃等變更隻字未提。
不過，親中政黨「民建聯」副秘書長兼西九董事局成員葉傲冬表示，他是在十一月開會時才知悉相關建設計畫，當時的籌備工作已達九成，這對香港是好事一樁，所以董事局整體上支持該計畫。他另稱，該建設具保密及特殊性，因而未進行公眾諮詢，並非外界所稱的「黑箱」。
批評者稱政治意義大 純屬對中國獻媚
另一方面，香港藝術發展局候任委員周博賢則認為，在香港興建故宮是刻意在西九龍「心臟地帶」宣示中央主權；況且，由建制派特首「潛力股」林鄭月娥親自赴京簽訂合作備忘錄，是政治意義大於一切，也是林鄭在「獻媚」北京當局，好為自己競選特首攢籌碼。不過，林鄭月娥則辯稱，有關計畫已籌備一年，並非為參選特首尋求「黃袍加身」。
此外，香港媒體指出，林鄭月娥已提前取消休假，將於廿八日再赴北京。林鄭表示，此行是出席故宮博物館相關活動，不會見中央政府官員，也不會談特首選舉。
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