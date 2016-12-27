南韓大選民調第一 潘基文被爆收賄
傳外長任內拿錢 潘要媒體道歉
〔編譯魏國金／綜合報導〕即將卸任的聯合國秘書長潘基文，被看好是參加明年南韓總統大選的熱門人選，他在可能候選人中的民調支持度也已衝至最高。然而，南韓媒體指稱，潘基文十年前擔任南韓外交部長時，曾收受南韓企業家朴淵次二十三萬美元（約七四五萬台幣）的賄賂。潘基文和朴淵次均予以否認。
南韓「時事雜誌」二十四日引述消息人士報導，二○○五年五月，潘基文以外長身分邀請越南外長到官邸晚餐，當時本土企業家、泰光實業會長朴淵次以駐越南名譽總領事名義出席晚宴，朴提早到達潘宅，用購物袋裝了二十萬美元交給潘基文。○七年初，潘基文已是聯合國秘書長，朴淵次又透過在紐約經營餐廳的友人，送了三萬美元給潘基文，最大在野黨「共同民主黨」呼籲檢察官進行調查。
涉案企業家 因盧武鉉兄長賄聞被判刑
潘基文強烈駁斥前述報導，要求時事雜誌正式道歉，並撤回報導。聯合國發言人杜亞利克聲明，該報導「完全謬誤、毫無根據」，正式函文將送至時事雜誌總編輯處。朴淵次是南韓已故前總統盧武鉉之兄及首要親信收賄醜聞的核心人物，他也因此遭判刑。
南韓民調機構Realmeter最新民調顯示，潘基文的支持度首次超越共同民主黨前黨魁文在寅，成為最受選民歡迎的總統候選人。過去八週來，文在寅的民調皆領先群倫。在該民調中，潘獲得二十三．三％支持率，文在寅則為二十三．一％。儘管在誤差範圍之內，但除了中間偏右選民，潘基文在中間派與自由派選民中逐漸看漲。看中潘基文的影響力，倒朴與撐朴陣營皆企圖拉攏他。
反朴議員將組黨 潘可能加入
由南韓執政黨「新國家黨」前黨魁、國會議員金武星領導的反總統朴槿惠陣營二十六日宣佈，約三十名國會議員正式退黨，第二波出走潮將於下週湧現，將於明年一月二十四日成立新政黨。多數觀察家預料，潘基文可能加入該黨。反朴議員余承敏二十六日說，新保守政黨「肯定會」邀請潘基文加入，「我們的成員已私下接觸他，我們全都相信他會加入我們。」與潘關係密切的前執政黨國會領袖鄭鎮碩更信誓旦旦地說：「我相信金武星在新政黨內將建立潘基文的（總統大選）選戰團隊。」
南韓英文報紙「韓國時報」（The Korea Times）二十六日報導，觀察家認為，潘基文已展開角逐總統的行動，他的批朴聲明實際上鼓勵朴槿惠的反對者脫離新國家黨，著手籌組新的保守黨。潘將於年底卸下聯合國秘書長職務，明年一月中旬返回南韓。他曾批評朴槿惠背叛人民信任，指稱這起醜聞是「自韓戰以來，南韓最大的政治動盪」。
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