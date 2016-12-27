亞馬遜網購4千元單車 運費27萬

2016-12-27

〔編譯林翠儀／綜合報導〕網路郵購一輛1萬5800日圓（約4381台幣）的自行車，運費及手續費卻要100萬日圓（約27.7萬台幣）？

送到石垣島 網民嚇到銷單

住在沖繩縣石垣島的日本網路名人根間（Tadashi），在「推特」貼文秀出亞馬遜網路商城的天價運費，並以「耶誕老人是有的，但沖繩縣離島除外。」加以嘲諷。

日本網路媒體RocketNews24報導，根間日前在亞馬遜為兒子訂購一輛6段變速自行車，打算做為耶誕禮物，原價將近7萬日圓，網路優惠價只要1萬5800日圓，商品註明日本關東地區免運費。根間填寫訂購單，打算結帳時卻赫然發現訂單上秀出100萬日圓的運費及手續費，嚇得他趕快取消訂單。

根間將訂購畫面拍攝下來後貼到「推特」，引發網友議論。根間憤怒地表示，根本是看不起離島居民；他還嘲諷：「耶誕老人是有的，但沖繩縣離島除外，就跟『假面騎士亞馬遜』一開始的時候一樣，無法相信人類。」假面騎士亞馬遜是特攝電影「假面騎士系列」的主角之一，根間藉此諷刺亞馬遜商城。

不過，有網友指出，根間雖然在亞馬遜商城訂貨，但出貨商是自行車廠商smart-factory，這筆交易和亞馬遜無關。也有網友說，也許只是單純計算錯誤，不需小題大作。RocketNews24的報導並未提供亞馬遜及自行車廠商的說法。