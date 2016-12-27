單人帆船環球 法好手創最快紀錄
〔編譯魏國金／綜合報導〕法國帆船手考威爾（Thomas Coville）在耶誕節當天，以令人瞠目結舌的速度，創下單人帆船不停泊繞航世界一周的世界紀錄。他說，在49天、3小時、7分鐘又38秒的航行中，他未曾闔眼超過3小時。他的成績比保持了8年的前紀錄足足快了8天又10小時。
每天闔眼沒超過3小時
48歲的考威爾25日駕駛船身長31公尺的三體帆船「Sodebo Ultim」，通過法國阿申特島（Ushant）外海的終線，一舉突破同胞汝瓦雍（Francis Joyon）在2008年創下的57天13小時34分又6秒的紀錄。
考威爾以不滿50天的航行締造新猷，超乎眾人預期，連他自己也大感意外，這意味他以23節的平均速度完成全長近4萬4000公里的航程。
汝瓦雍隨即向考威爾致賀，他說：「他真的設下非常高的標準，只有我們3人完成三體帆船單人不停泊繞航世界一周的壯舉，就是我、他與艾倫。」他意指英國女帆船手艾倫．麥克阿瑟（Ellen MacArthur）。麥克阿瑟於2005年2月以71天、14小時、18分鐘的成績刷新汝瓦雍在前一年締造的紀錄，舉世震撼。2008年汝瓦雍捲土重來，從麥克阿瑟手中奪回這最高榮耀。
考威爾11月6日從不列塔尼的布雷斯特（Brest）港啟程，25日他打破紀錄後，在船上輕鬆度過最後一晚。26日上午他將帆船駛回布雷斯特，受到數千名群眾英雄式的熱烈歡迎。他激動落淚說，「我非常高興完成夢想」，「最大的夢想在第一次尋求時，並未成真。」
這是考威爾第5度挑戰汝瓦雍的紀錄，此前他兩度因帆船受損被迫放棄，兩度成績未能超越汝瓦雍。最後他得益於良好天候，毫不遲疑一路南向，僅花了8天又12小時就橫越印度洋，接著他以8天18小時穿越太平洋抵達好望角。
考威爾說，他必須對危險與不斷改變的情況保持警戒，有一段時間他很少睡超過30分鐘，更未曾睡超過3小時。他表示：「精神上，我經歷高低起伏，但我知道我追求的目標是什麼。但在身體方面，我已無法再承受更多負荷了。」
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