中國烤肉店鴨混充牛 騙過全世界
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕中國連鎖平價烤肉餐廳「漢麗軒自助烤肉」長沙分店曝光用料不實事件，最受歡迎的牛肉竟然是員工以絞碎鴨肉加入紅色醬料再製，工作人員還開心表示「騙過了全世界」。
連鎖店員工︰客人看不出
漢麗軒烤肉店是以北京為總部的連鎖集團，2005年迄今加盟店已突破200家。湖南媒體「經視大調查」微信公眾號25日公佈報導，負責調查的記者臥底長沙分店半個月，拍攝到員工加工鴨胸肉「華麗轉身」為牛肉的過程。員工還告訴記者，「給客人說這是牛肉他們看不出來」。記者拍到人力踩扁的解凍去皮鴨肉放入絞肉機，然後添入紅色醬料攪拌，數次攪拌後端出自助選料台，外觀幾可亂真。
漢麗軒以平價取勝，平均定價約在40、50人民幣（約188到235台幣），也常提供團購。「經視大調查」報導中，記者臥底半個月期間，牛肉真假也沒有用餐顧客提出質疑。客服人員表示，集團中央不監管原料採購，只提供裝修、銷售、菜式等建議，其長沙分店也回應稱同時供應牛肉和鴨肉，記者所訪得之「鴨製牛肉」，應乃「個別員工所為」，與整體無關。
漢麗軒聲稱，顛覆傳統韓式烤肉和自助餐的運營模式，提出「烤肉超市」全新營運模式，消費者在漢麗軒連鎖店可隨意選取200多種菜餚。但漢麗軒不正派經營早有前科，2014年有記者在漢麗軒烤肉店昌平分店臥底，發現服務員將幾盤顧客剩菜端回廚房，進行整理後，再送往餐廳自助取餐區供顧客食用。
中國餐飲以鴨肉冒充牛肉、羊肉已非首次見報，單單2013年便將近400起，包括內蒙查獲廠商以鴨肉為料生產大腸桿菌超標的「牛肉乾」，銷路達中國15個省區；江蘇查獲狐狸、水貂、老鼠肉添加明膠、胭脂紅、硝鹽等後，冒充羊肉混入上海市場；遼寧則有病死雞加工變成燻雞銷入飯店。
以低劣肉類充作高檔牛羊肉，一般技法多為原料以絞肉機打碎，再添加人工香精、醬汁等變裝上市。依中國行情，變裝牛肉者利潤率低者增加3倍，若充作羊肉則還高至5倍。
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