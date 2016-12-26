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德國發現二戰1.8噸未爆彈

2016-12-26

德國南部城鎮奧格斯堡的居民今年收到的耶誕禮物是一枚二次世界大戰時期重達一．八噸的未爆彈，當局為拆除未爆彈要求五萬四千名居民在歲末佳節之際撤離家園，當地教堂與市政廳所在區域也全面封鎖。這枚未爆彈是廿一日在奧格斯堡市中心的一處建築工地被發現，預定廿五日正午拆除。圖為救難人員廿四日在奧格斯堡協助撤離一名男子。

（法新社）

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    （法新社）

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標題：德國發現二戰1.8噸未爆彈


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2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
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