癌末童發起男人擦指甲油 募8千萬善款
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕荷蘭一位年僅六歲的腦癌末期小男童，想替肺炎病童募款，發起類似冰桶挑戰活動，要求男生擦指甲油，然後向其他朋友挑戰，意外的引起大眾熱烈回響，至廿四日止，僅四天已湧入二五七萬歐元（約台幣八千七百四十萬元）的善款。
荷蘭全國公營廣播（ＮＯＳ）報導，小男生柯斯特倫（Tijn Kolsteren）與家人發起的這項「大男人擦上俗艷指甲油」的挑戰，是呼應名為「3FM Serious Request」的慈善募款，荷蘭「3FM Serious Request」慈善募款是ＤＪ界傳統，ＤＪ把自己鎖起來好幾天不吃不喝藉以募捐，本年度善款目的單位是紅十字會。柯斯特倫這項挑戰的網頁寫道「許多得肺炎的可憐小孩都活不過五歲，所以我們要勇敢站出來對抗病魔。」邀請響應者將指甲著色，捐出少許現金，然後拍照上傳社群媒體，標籤#lakaan（荷語：指甲油上色了），再點名三個朋友下戰帖，要求他們仿效接棒下去。
柯斯特倫父親原本設想是藉著兒子喜歡在指甲塗鴉來為肺炎病童做點事情，意外的得到眾多名人加入，包括曾經五次獲得世界ＤＪ排行第一的荷蘭ＤＪ阿曼凡布倫（Armin van Buuren）與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）等，呂特還在每週記者會提到此事「小柯斯特倫的故事讓我真的被打動了，印象非常深刻。」 呂特週五加入，選了深藍色指甲油，極右派自由黨（ＰＶＶ）黨魁懷爾德斯（Geert Wilders）也呼應善舉，他選的則是深紅色。
小柯斯特倫今年五月確診腦癌末期，儘管接受化療，柯斯特倫的父母十二月中得知化療療程並沒有奏效，腫瘤沒有縮小，父親蓋瑞特（Gerrit Kolsteren）卻表示「許多孩子可能連活到六歲的機會都沒有，所以我們想為他們做些什麼，於是想到小柯斯特倫喜歡跟其他小朋友在指甲上塗鴉，或許可以藉著類似冰桶挑戰方式，挑戰男人們會有點忌諱的事。」冰桶挑戰一四年透過社群媒體喚起全球注意「萎縮性脊髓側索硬化症」（也稱為「漸凍人症」，Amyotrophic lateral sclerosis, ALS）。
荷蘭新聞界一致表彰小柯斯特倫，一份畫報還將他相片ＰＳ上超級英雄服裝，標題就寫道「超級小柯斯特倫。」
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