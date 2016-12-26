英女王重感冒 首度缺席耶誕禮拜

2016-12-26

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕高齡九十的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）因重感冒不克出席耶誕節教堂儀式，是女王即位來首次缺席，不過白金漢宮表示女王感冒已逐漸康復，女王預錄的耶誕節演說詞，仍將於英國與大英國協大多數地區播放，演說詞內容主旨為「用大愛成就小事。」

這是女王數十年來首度未參加耶誕節禮拜，但白金漢宮發言人表示，女王將會加入廿五日稍後的王室慶祝活動。英國君王是英國國教會最高領袖。

女王的耶誕演說是大英國協例行傳統，照慣例是在週日中午播放，美聯社報導，今年女王演說詞將提及締造非凡佳績的英國里約奧運代表團與帕運選手，演說詞中女王將提及「在我們自身而言，難以結束戰事或者驅逐不正義，然而千千萬萬微小善行加總的力量，比我們所能想像的還要強大。」而且女王本身「常從眾多達致不平凡成就的平凡人物，如志工、看護、社區幹事與良善的鄰居得著力量。」

女王與九十五歲夫婿菲立普親王日前皆罹患重感冒，因此將乘火車前往英格蘭東部桑德林漢姆（Sandringham）皇家鄉間宅邸的行程改以直升機前往，白金漢宮表示耶誕節當天女王會待在室內與王室成員，包括預定繼位人查爾斯王子，一道慶祝耶誕。