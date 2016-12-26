港澳人大參選人 中國要求先宣誓效忠
〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會第廿五屆會議廿五日在北京閉幕，這場會議就參選香港及澳門人大代表者訂定新規範，要求參選人必須做出「效忠中華人民共和國及香港特別行政區」、「擁護中國憲法和香港基本法」等宣示，被認為旨在遏止近年逐漸抬頭的「香港獨立、自決」聲浪。
遏止獨立、自決 報名時須簽署
中國人大常委會是負責審查中國各項重大法案的立法機關及最高權力機構，據港區人大代表馬逢國透露，十九日起、一連七日在北京舉行的會議共審議廿九項議程，包括下一屆全國及港澳人大代表的名額及選舉辦法。根據新規定，明年底登場的港澳人大代表報名表上，將新增效忠中華人民共和國和香港特別行政區，以及效忠中國憲法及香港基本法的聲明，參選者必須簽署、表明上述立場。
馬逢國指出，新規定與香港近來出現港獨、分離和自決浪潮有很大關係，因為北京當局不願有心人士藉參選港、澳人大代表宣傳相關主張。事實上，北京當局要求港人宣示效忠的做法近年來屢見不鮮。今年九月的香港立法會選舉前，香港選舉管理委員會即要求參選人須簽署「擁護基本法」的確認書，並以此作為取消參選人資格的依據，本土派政黨「本土民主前線」發言人梁天琦即因參選之初表明拒絕簽署，爾後被選管會取消參選資格。
香港媒體分析，「青年新政」候任議員梁頌恆、游蕙禎十月在就職誓詞中加入被視為「港獨、辱中」字眼，引發中國人大常委會主動釋法，裁定兩人宣誓無效、喪失議員資格一事，亦是此次人大常委會進一步對港、澳地區人大代表選舉辦法訂下新規定的原因之一。
港區代表︰等同放棄外國護照
另一方面，港區人大代表田北辰指出，因一個人不可能「雙重效忠」，因此新規定雖未明言，但其實已等同要求人大代表放棄外國護照。此外，根據港區人大選舉辦法，特首、當屆政協委員、當屆特首選委會委員及上屆人大代表選舉會議成員，將組成新一屆的「選舉會議」。
上屆選舉結果顯示，當選者皆獲一千票以上，候補的前五名也至少獲半數選舉會議成員支持。因此，不獲親北京建制派支持的參選人，將難以闖關。即便今年泛民派有逾三百人進入特首選委會，也難以改變港區人大的潛規則。
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