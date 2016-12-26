梵蒂岡萬人彌撒 教宗籲憐憫戰火兒童

2016-12-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕廿四日晚是耶誕夜，教宗方濟各在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter’s Basilica）主持彌撒，氣氛莊嚴、喜樂，並透過大螢幕向聖伯多祿廣場（St. Peter’s Square）一萬名群眾發表演說，呼籲全球十二億天主教徒憐憫孩童，尤其是飽受戰爭、遷徙和無家可歸所苦者。方濟各二○一三年就任教宗，今年是他第四次引領天主教徒歡度耶誕節。

教宗行至大殿的聖壇，披著金色祭袍，亦有多位樞機主教及主教在場，梵蒂岡「西斯汀教堂（Sistine Chapel）」合唱團唱著「榮耀頌（Gloria）」，教堂鐘聲響徹整個羅馬。值此歐洲城市因籠罩在柏林耶誕市集恐攻而加強維安下，從梵蒂岡到巴勒斯坦伯利恆（Bethlehem）的基督宗教領袖均在耶誕節前夕談到戰爭、恐懼與分裂。

教宗籲請信徒反思，何以有些孩童無法安詳入眠並享受親情，只能「在骯髒的馬槽受苦而損其尊嚴」，例如「藏匿地下躲避轟炸」、「飄泊在大城市的街頭」、「在超載移民船隻的艙底」等屈辱。他希望，那些不被允許出世的兒童、因飢餓而哭泣的兒童、因手上不是拿玩具而是武器在手的兒童，能對世人有所啟發。