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白宮最後耶誕夜 歐巴馬感性談「包容」

2016-12-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統歐巴馬即將在明年一月卸任，他與第一夫人蜜雪兒二十四日在白宮共度最後的耶誕夜，並拍攝一段約三分多鐘的祝福短片，感念民眾八年來的支持。對於美國總統大選後的社會分裂，他們呼籲民眾本諸憐憫之心，包容不同的種族與宗教。

歐巴馬夫婦先重溫二○○九年拍攝的第一支耶誕影片，當時歐巴馬仍是一頭黑髮，錄影時不住傻笑。蜜雪兒在影片中說：「過去八年能在白宮過節至感榮幸，讓我們接待超過五十萬名賓客，我們優秀的糕點師傅烘焙了二十萬個節日餅乾，還有巴拉克（歐巴馬）送給美國民眾數都數不完的老爸冷笑話。」歐巴馬補充說：「只是有一些得到冷若冰霜的回應 。」

歐巴馬強調，在他從布希總統手中承接政權後，美國已變得更強大，「我們一同抵抗八十年來最慘澹的經濟蕭條，致使失業率跌至九年來新低，確保增加兩千萬名美國人擁有健保。我們讓美國更受世界尊敬，為我們的孩子套上領袖披風，奮戰保衛這個星球。」最後，歐巴馬夫婦也依照慣例，感謝美國軍人及其家屬。

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  • 美國總統歐巴馬即將在明年一月卸任，他與第一夫人蜜雪兒二十四日在白宮共度最後的耶誕夜，並拍攝一段約三分多鐘的祝福短片。（取自網路）

    美國總統歐巴馬即將在明年一月卸任，他與第一夫人蜜雪兒二十四日在白宮共度最後的耶誕夜，並拍攝一段約三分多鐘的祝福短片。（取自網路）

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