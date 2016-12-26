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耶誕節防恐 各國佈重兵

2016-12-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕全球各地二十五日歡度耶誕節，包括耶穌誕生地伯利恆、天主教中樞梵蒂岡等宗教聖地，都有隆重的慶祝儀式。然而，由於德國柏林近日再傳恐攻事件，世界多國皆加強安全戒備，尤其歐洲各國更是繃緊神經，慎防恐怖份子在佳節行兇。

德國柏林一座耶誕市集十九日驚傳恐攻，導致十二人死亡，伊斯蘭教激進組織「伊斯蘭國」坦承行兇，但案發地點柏林布萊茲雪德廣場（Breitscheidplatz）在耶誕節依然充滿人潮，許多當地人和觀光客以鮮花和蠟燭紀念死者。

不過，德國南部城鎮奧格斯堡（Augsburg）卻發現一枚一．八噸未爆彈，據悉是二次世界大戰期間所留下，當局緊急撤離五萬四千名居民，命令外人不得進入，導致他們在耶誕節有家難歸。

法動員逾九萬軍憲警

另外，鄰近的法國也是高度戒備，共動員九萬一千名警察、憲兵和軍人，針對國內約二千四百座教堂和交通轉運站進行密集巡邏。法國東部大城史特拉斯堡（Strasbourg）因接壤德國邊境，當局特地加強關卡檢查。在義大利米蘭，當局也在大教堂附近部署森嚴警力，並在入口處以水泥防撞欄保護。

而在大西洋彼岸，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）在耶誕前夕警告全國的執法機構，「伊斯蘭國」已號召對基督教教堂、以及其他宗教節日聚會場所發動襲擊。這些激進份子甚至在社群網站上發佈可能攻擊的教堂名單。

在中東，以色列則為耶誕節和猶太教光明節（Hanukkah）加強戒備。

至於亞洲，印尼因擔心穆斯林與基督徒關係緊張，警方宣稱在耶誕至元旦期間派駐八萬五千名警力和一萬五千名軍人。

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