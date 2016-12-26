聯國通過中止屯墾案 以進行報復

2016-12-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列二十五日針對聯合國安理會日前通過譴責猶太屯墾區的決議案展開外交報復與傷害控制，召來投票支持該決議案的十四個安理會理事國派駐以國的外交使節，與考慮針對聯合國採取行動，同時繼續痛批表決時棄權而非否決的美國背棄盟邦。羅馬天主教教宗方濟各則在耶誕文告中呼籲以巴「為歷史寫下新頁」，呼籲以巴捐棄仇恨與報復，共創相互了解與和諧的未來。

以色列外交部發言人納順表示，十四個支持上述決議案的安理會理事國派駐在以國的代表，二十五日都會被召至位於耶路撒冷的以國外交部。這包括安理會常任理事國中的英國、法國、中國與俄羅斯的駐以代表，但不包括棄權的美國。除了美國以外的聯合國安理會的十四個理事國，二十三日通過自一九七九年以來首度譴責以色列在其所佔領的巴勒斯坦領土（包括東耶路撒冷）屯墾的決議案，要求以色列立即停止屯墾，並稱此屯墾行為無法律效力，還嚴重危及以巴兩國討論解決之道的存續。

擬停金援並驅逐聯國代表 中止與巴勒斯坦民事合作

已揚言不會遵守該決議案的以國總理納坦雅胡二十五日下令檢討參與聯合國事務，包括金援聯合國機構以及聯合國代表派駐以色列；以色列陸軍電台二十五日稍早報導，以國國防部長李柏曼下令以色列安全部門在安全協調上中止所有與巴勒斯坦之間的民事合作。

美國雖然未支持該決議案而是棄權，但是身為安理會常任理事國卻未動用否決權，形同暗助此一決議案過關。納坦雅胡二十五日再度就此事開砲，在每週內閣會議上痛批歐巴馬與美國國務卿凱瑞在幕後操控，從提案、支持、草擬到要求通過全部包辦；以色列內閣部長斯坦尼茨也說，以色列覺得遭背叛，非常洩氣與憤怒，「這絕非待友之道。」

至於以色列強硬派則放話要直接把屯墾區納入以色列。右派的公安部長厄爾丹二十四日晚間表示，以色列應該全面兼併屯墾區以回應此一決議案；極右派的教育部長班奈特則說，他所屬的猶太家園黨會盡快提案併吞位於東耶路撒冷的馬阿勒阿杜明姆屯墾區。