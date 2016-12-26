俄軍機墜黑海 92死
〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯一架「圖-154（Tu-154）」軍機廿五日在飛往敘利亞拉塔基亞（Latakia）一處空軍基地途中墜毀黑海（Black Sea）。據報導，已尋獲殘骸和幾具遺體，尚無生還者跡象。俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）少將表示，機上九十二人全部罹難，包括舉世知名的俄國「亞歷山德羅夫紅旗歌舞團（Alexandrov Ensemble Choir）」六十四名成員，團長哈利洛夫（Valery Khalilov）也在其中，此行原為與駐敘利亞俄軍同歡新年。
預定飛敘境內俄基地
該歌舞團創於蘇聯時期的一九二八年，包括歌手、舞者與樂隊。外媒對這架飛機的起飛地點說法不一，法新社說是俄羅斯濱黑海的城市阿德勒（Adler），路透、美聯社與英國廣播公司（ＢＢＣ）則指為阿德勒西北方的索契（Sochi），惟同樣是在當地時間清晨五點廿五分（台灣時間上午十點廿五分）起飛後不久即從雷達上消失無蹤，當局展開大規模搜索行動。
歌舞團勞軍未成64人全亡
俄國國防部說，這架「圖-154」的殘骸在索契外海一．五公里、水深五十至七十公尺處發現。俄國總統普廷向國營電視台表示，全國廿六日將哀悼一天。這原本是一趟飛往敘國西部的俄國赫梅敏（Hmeimim）空軍基地之例行航程；俄國利用該基地對敘國反抗軍發動空襲，以協助該國總統阿塞德。
俄媒「第一頻道（Pervy Kanal）」、「ＮＴＶ」及「紅星電視台（Zvezda）」表示，它們各派三名記者隨行；俄國國防部說，機組員共八人，還有克里姆林宮人權會議的一位醫師兼慈善工作者葛令卡，據悉葛令卡是為帶藥物前往拉塔基亞市一所大學附設醫院而搭機。
德國總理梅克爾、土耳其總統艾多根、阿塞德、美駐莫斯科大使館等，均對這起空難表哀悼；阿塞德向普廷稱，這起事故將不會阻礙俄、敘聯手打擊伊斯蘭民兵的行動。科納申科夫說，這架飛機自一九八三年起服役，飛行時數已歷約七千小時，上次大修是二○一四年十二月，並於今年九月重新服役，且機師「經驗豐富」。
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標題：俄軍機墜黑海 92死
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