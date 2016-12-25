咒歐巴馬 川普助選大將惹議
2016-12-25
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普在大選期間的紐約州競選總部主席之一、同樣從商界轉戰政壇的地產開發商帕拉迪諾，在廿三日刊登的一篇年終特稿中對即將卸任的歐巴馬總統伉儷口出惡言，希望歐巴馬得狂牛症死掉，以及希望第一夫人蜜雪兒回到非洲和大猩猩快樂生活。
帕拉迪諾是在紐約州北部週報「藝術之聲」（Artvoice）調查當地名流的年終新年願望時，做上述發言。帕拉迪諾說，他最希望在二○一七年看到的事，是歐巴馬在被逮到跟牛發生關係後「得狂牛症」，並且「受審前死掉與埋在放牛牧地」；至於他最希望明年會消失的，就是第一夫人蜜雪兒。帕拉迪諾還拿蜜雪兒的強勢與曾被嘲諷是大猩猩開刀，說他希望蜜雪兒能「回歸男兒身」，被野放到辛巴威的內陸，跟一頭名叫美心的大猩猩在洞穴裡快樂過活。
帕拉迪諾的發言隨即在社交媒體上引發眾怒。紐約州州長古莫就批評他的發言充斥種族歧視、醜陋與應予譴責，不代表任何正牌紐約人的感受或看法。川普罕見並未親自出面捍衛政治盟友，但川普的一名發言人說，帕拉迪諾的發言應受譴責，不該出現在公開發言中。
面對各界譴責，帕拉迪諾發表公開信，表示他的發言「無關種族」，只代表他對歐巴馬在總統任內表現的看法……「耶誕快樂，你要是不喜歡我的答案，真倒楣」，且他還繼續誹謗歐巴馬，稱歐巴馬是「沒膽的懦夫」，以及蜜雪兒「哪裡快活就上哪去」。現年七十歲的帕拉迪諾曾代表共和黨角逐紐約州州長寶座，並獲茶黨支持，最後敗給古莫；他本月曾前往曼哈頓的川普大樓與川普會面。
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