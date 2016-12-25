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在美申請庇護被拘 星異議青年等面談

2016-12-25

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕因以影片與部落格文章嘲諷新加坡政府及已故總理李光耀，導致兩度繫獄的星國十八歲青年余澎杉，十六日持觀光護照抵美，隨即向美國尋求政治庇護。他目前在美國遭拘留，人權組織「人權觀察」亞洲事務部副主任羅伯森呼籲美國批准余澎杉的庇護要求，表示他因公開表達政治與宗教觀點，以及嚴厲批評國家領導人，而不斷遭星國當局騷擾。

余澎杉的律師葛羅斯曼表示，余澎杉將接受庇護官員的「被迫害可信度面談」，以評估他返國後受迫害的恐懼是否成立，該過程通常耗費數天，不過碰上耶誕假期，因此可能遭延宕。接著，余澎杉將接受移民法官的審訊，不過因移民案件堆積如山，要進行到這一步恐怕要等上數年。

余澎杉十三歲時以自己的創作拿下新加坡短片大賽的最佳男主角及最佳短片雙料大獎。去年三月當新加坡舉國為李光耀辭世而哀悼之際，他製作充斥咒罵語彙的「李光耀終於死了」影片，遭到撻伐。

星國當局表示，當余澎杉嘲弄基督徒與穆斯林時，已跨越宗教紅線，因此須依法制裁，以保護種族與宗教和諧。而新加坡法院一度認為余可能有精神問題，將他拘禁於精神病院中，期間傳出他手腳被綁、二十四小時開燈、被禁止看書，引發虐囚爭議。

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  • 新加坡十八歲異議青年余澎杉。（美聯社）

    新加坡十八歲異議青年余澎杉。（美聯社）

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