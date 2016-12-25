阿富汗首位女飛官 向美求庇護

2016-12-25

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕身為阿富汗首位女飛行員，二十五歲空軍上尉拉馬尼（Niloofar Rahmani）是阿國「後神學士時代」女性成就的有力象徵，然而在這個極度保守的國家，她的耀眼表現也為她招來死亡威脅，在翱翔天際逾三年後，她向美國提出庇護申請，成為向美國尋求庇護的阿國最知名軍官。

華爾街日報報導，拉馬尼是在二○一五年赴美接受C-130運輸機飛行訓練，訓練課程於二十二日結束，按規定她應於二十四日束裝返國。不過，她說：「我熱愛為我的國家飛行，然而我擔心自己的生命。」

拉馬尼表示，阿國空軍已警告在美受訓的飛行員若試圖尋求庇護，將被捕並遣返回國。拉馬尼的庇護要求距美國候任總統川普就職僅數週，川普主張全面禁止穆斯林進入美國。去年他在專訪中曾讚賞拉馬尼的成就，但不願表態是否為她破例。

美國推翻神學士政權後，斥資數百萬美元提升阿國女性的教育與就業，拉馬尼因此在二○一三年成為家喻戶曉的首位女飛官。

遭神學士與族人死亡威脅

然而，她很快的就接到神學士電話與書面死亡威脅，這批神學士和在巴基斯坦槍擊爭取少女教育權益的瑪拉拉．尤沙夫賽屬於同一派系。但是，最大危險卻是來自遠親，他們認為她羞辱了家族，也視她的父親與兄弟為共犯，企圖懲罰他們，迫使他們每隔幾個月就搬家，兄弟也被兩度襲擊。

美國國務院去年頒給拉馬尼國際婦女勇氣獎，而自她赴美受訓以來，父母手足仍續遭威脅，她在阿國軍隊的長官並未給予支持，反而鼓勵她退役，靠美軍的施壓才讓她保住現職。