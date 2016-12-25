八年嫌隙… 歐巴馬給納坦雅胡一記回馬槍
〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國安理會廿三日通過要求以色列停止在其佔領區屯墾的決議，常任理事國的美國雖擁有否決權且與以國為盟邦，但表決時卻棄權，顯示任期僅餘四週的歐巴馬終於藉此宣洩他近八年來對以國及其總理納坦雅胡的失望與不滿。
在表決前幾小時，白宮才宣布，歐巴馬已決定不阻擋安理會通過譴責以國屯墾的決議。但官員證實，他們此前即已關注該決議的草案至少一年。
批評歐巴馬中東政策的人士稱，他長久以來精心策劃一個孤立納坦雅胡的好機會。惟白宮幕僚辯稱，為說服以國認清其在巴勒斯坦土地上的屯墾活動正破壞以、巴和平希望，他們已窮盡一切方法。
美國未擋下該決議，可謂歐巴馬在川普繼任前，想對納坦雅胡傳達最後訊息，也就是如同歐巴馬的副國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）所言，「我們仁至義盡了」。該決議在歐巴馬將下台前通過，可見這並非歐巴馬政府的優先選項，否則早就這麼做了。
幾個月來，華府持續以愈來愈強硬的口吻向以國示警，指其加快推動屯墾計畫之舉，正使以、巴達成和平協議的希望破滅。白宮堅稱，該決議不過反映出國際社會對以國屯墾活動的共識。但歐巴馬廿三日下令棄權，華府政界的批評隨之排山倒海而來，共和黨人、親以色列的民主黨人和部分猶太裔美國人組織，皆指責這位即將卸任的總統與存有偏見的聯合國串通，背叛了盟友。
自由派的歐巴馬與保守派的納坦雅胡間之緊繃、不和關係，其實在兩人二○○九年各自擔任兩國領袖時即種下，理想主義者的歐巴馬以為自己最終必將化解以、巴爭端，但被納坦雅胡視為天真，雙方也幾未隱藏對彼此的輕蔑。去年兩人並因歐巴馬擘劃的伊朗核子協議而決裂，廿三日只是讓所有的不滿傾洩而出。對納坦雅胡來說，這是他最後一次被歐巴馬背棄；對歐巴馬而言，這是納坦雅胡在國際社會關注其屯墾政策下仍一意孤行，所必然招致的結果。
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標題：八年嫌隙… 歐巴馬給納坦雅胡一記回馬槍
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