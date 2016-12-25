斯里蘭卡百公尺人造耶誕樹 縮水剩57公尺

2016-12-25

南亞國家斯里蘭卡原先發下豪語，欲打造一棵一百公尺高的人造耶誕樹，惟因工期延宕，主辦單位只好把耶誕樹「縮水」近半，截至廿四日上午，已完成約五十七公尺高，但仍刷新全球最高耶誕樹的紀錄，僅比中國廣東省去年創下的舊紀錄高兩公尺。斯里蘭卡是佛教國家，兩千一百萬人口中，天主教徒約一二○萬人。該計畫一度引發爭議，但在推廣者以促進宗教團結的名義下，終於順利推動，原預估造價二十萬美元。

（編譯茅毅）