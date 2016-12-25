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全球瘋精油 乳香林恐消失

2016-12-25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕近年來，人們對乳香精油的愛不釋手，令乳香樹木急遽減少。以乳香樹的樹脂貿易為經濟命脈的東非索馬利蘭共和國（位索馬利亞北部，一九九一年宣布獨立，迄今未獲任何國家承認），在開採速度遠快於再生成果的情形下，其境內的全球最後一座野生乳香樹林，面積逐年縮小，已面臨存亡危機。

乳香的歷史早在《聖經》中即有記載，相傳三位智者在耶誕節這天以乳香為剛出生的耶穌祝福。不僅如此，乳香也是阿拉伯文化的魅力來源，這股香氣在祭典、節慶等場合隨處可「聞」。帶有木頭及檸檬香氣的乳香，還有助於安撫情緒、調合心靈，更在漢文化中被視為呼吸道方面的良好藥材。不僅如此，乳香精油也是香水、乳液、藥品甚至口香糖的原料。

乳香精油的搶手讓索馬利蘭境內海拔逾二四四○公尺的馬多山脈所擁有的地球上最後一處野生乳香樹林，因為人類的過度開採，逐漸從地球上消失。據美聯社報導，環境組織「保育馬多山脈」生態學家德卡羅（Anjanette DeCarlo）表示，乳香精油近年價格不斷攀升，使其被冠以「精油之王」的美譽，過去六年內，乳香每公斤的價格從一塊美元飆漲成五至七塊美元。

為了採集乳香樹樹脂，必須在樹幹上鑿切，在切口處剝去樹皮，等滲出的乳汁凝固，再從樹幹上刮下來。目前，一年四季過度地鑿取樹脂，讓乳香樹木的生長趨緩甚至停止，生存陷入危機，而出口商的互相競爭，更使情況加速惡化。

德卡羅指出，要復育乳香樹並非不可行，但等待樹木恢復到可供鑿取樹脂的程度，必須耗費四十年。

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  • 工人從乳香樹上鑿取樹脂，待凝固後自樹幹刮除下來成為乳香。（美聯社）

    工人從乳香樹上鑿取樹脂，待凝固後自樹幹刮除下來成為乳香。（美聯社）

  • 東非索馬利蘭境內的馬多山脈，擁有全球最後一處野生乳香樹林。（美聯社）

    東非索馬利蘭境內的馬多山脈，擁有全球最後一處野生乳香樹林。（美聯社）

  • 乳香樹鑿洞流出樹脂。（美聯社）

    乳香樹鑿洞流出樹脂。（美聯社）

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