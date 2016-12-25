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中國螞蟻金服平台 爆公司債違約

2016-12-25

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國電商阿里巴巴關係企業螞蟻金融服務集團線上平台爆發高收益公司債大規模違約事件，螞蟻金服平台「招財寶」近日公告，中國手機製造商僑興集團以「僑興電信」、「僑興電訊」所發行債券到期未能兌付，金額共三．一二億人民幣（約十四．五億台幣），一萬三千名投資人面臨各方互踢皮球、求償無門的慘況。

《華爾街日報》報導，這起違約事件凸顯中國正蓬勃發展卻大部份未受監管的「科技金融」領域，其實掩飾了錯綜複雜的商業借貸關係，民間大量資金透過所謂金融創新的理財方式，由個人儲蓄轉為商業貸款。螞蟻金服也是經營阿里巴巴支付寶的母公司。

僑興集團是廣東知名通訊製造商，有「電話大王」之稱的吳瑞林於一九九二年創辦，曾多年入選中國製造業五百強。二○一四年，僑興電信及僑興電訊透過螞蟻金服第三方理財平台「招財寶」，各發行五億元人民幣（以下同）的私募債券，這些債券皆分七期銷售，合計本息十一．四六億元，十五日已到期的債券三．一二億元，年收益率七．三％。

值得注意的是，僑興兩家公司都推稱違約是因「近期流動性緊張」，吳瑞林則避不出面；招財寶卻指出，兩公司資金周轉困難，無法按時還款，尚未到期的債券也存在違約風險。這些債券從十二月中起至明年一月中陸續到期，中國許多投資人向媒體投訴，手中持有相關尚未到期的僑興私募債產品已受衝擊，無法提前贖回。

中國債市暴跌，市場對中國公司將遭遇財務困境的擔憂升高。據萬得資訊（Wind），截至本月中旬，中國至少已經出現五十五檔公司債違約，數量為去年（廿四檔）的兩倍多。

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